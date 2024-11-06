عودة الغريب تتكرر .. مرحبا بي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



خرجت من هدا العالم الأخضر وكلما سجلت خروجا منه , لا أعود الا بعد غياب طويل , و حاشا لله أن أقول أنه لا أحد يتذكر راحلا , وإن عدت فليس اشتياقا لأحد و إنما للحظات التي تركتني خلفها و غادرتها ليس بإرادتي بل بظروف صعبة , ها أنا أكتب عودتي مرة اخرى بكل حزن ..

الصحافية الساخرة

هذه المشار إليها باللون الأزرق الذي اعتادته فملكته حبا وزادها حبا لتكتب كل ما لديها ,

فهل عرفتم شخصا بهذا الاسم لا يزال معلقا بكم ,,,؟

مرحبا بي مجددا بينكم , كالغرباء أصبحت بالأمنيات أبحث عن الجميع , بحب و لطف مني إليكم ,,

ليت الجميع يشبه قلب بعضهم البعض فنفرح ...

ها أنا ذا ... لا استطيع الكتابة كما كنت , ولا أحب امتلاك شيء . . . نقولكم حاجة ..؟ م كانش حاجة اسمها اللمة كلش راح سواء هنا أو في الواقع .. كلشي كذب و لحقنا بعضنا البعض باللسان اللي طالت كلماتو القاسحة القاطعة .. باي باي يا اللمة



باي باي يا الاهل و الاحباب و كل الناس .. باي باي حتى لأنفسنا و مرحبا بالوجوه القديمة و الجديدة هنا و في حياتنا ..