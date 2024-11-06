عودة الغريب تتكرر .. مرحبا بي

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
590
نقاط التفاعل
1,301
النقاط
51
محل الإقامة
أسوأ بلاصة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

خرجت من هدا العالم الأخضر وكلما سجلت خروجا منه , لا أعود الا بعد غياب طويل , و حاشا لله أن أقول أنه لا أحد يتذكر راحلا , وإن عدت فليس اشتياقا لأحد و إنما للحظات التي تركتني خلفها و غادرتها ليس بإرادتي بل بظروف صعبة , ها أنا أكتب عودتي مرة اخرى بكل حزن ..

الصحافية الساخرة هذه المشار إليها باللون الأزرق الذي اعتادته فملكته حبا وزادها حبا لتكتب كل ما لديها , فهل عرفتم شخصا بهذا الاسم لا يزال معلقا بكم ,,,؟

مرحبا بي مجددا بينكم , كالغرباء أصبحت بالأمنيات أبحث عن الجميع , بحب و لطف مني إليكم ,, ليت الجميع يشبه قلب بعضهم البعض فنفرح ...

ها أنا ذا ... لا استطيع الكتابة كما كنت , ولا أحب امتلاك شيء . . . نقولكم حاجة ..؟ مكانش حاجة اسمها اللمة كلش راح سواء هنا أو في الواقع .. كلشي كذب و لحقنا بعضنا البعض باللسان اللي طالت كلماتو القاسحة القاطعة .. باي باي يا اللمة

باي باي يا الاهل و الاحباب و كل الناس .. باي باي حتى لأنفسنا و مرحبا بالوجوه القديمة و الجديدة هنا و في حياتنا ..


Tama Aliche
( الصحافية الساخرة )

 
اهلا بيك أختنا وأستاذتنا بعد غياب عاجل ثم طويل
الصراحة هي ماقلتيه كعادتك وديدنك في تشريح واقعنا المربك و المرير
وحتى لا نهدر نصيبنا المقدر من السعادة دعينا أولا نفرح ونزف البشرى لبعضنا بقدومك البهي الى ضيعتنا طبعا ماهيش ضيعة محروس اللي نعرفوها هههه.
Little Boy Reaction GIF by Children's Miracle Network Hospitals
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

أبو عاتكة
حوار مع صانع محتوى عدد [5] : (Tama Aliche/الصحافية الساخرة)
2
المشاركات
22
المشاهدات
2K
ملاك الرحمن
ملاك الرحمن
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top