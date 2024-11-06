عودة الغريب تتكرر .. مرحبا بي

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
خرجت من هدا العالم الأخضر وكلما سجلت خروجا منه , لا أعود الا بعد غياب طويل , و حاشا لله أن أقول أنه لا أحد يتذكر راحلا , وإن عدت فليس اشتياقا لأحد و إنما للحظات التي تركتني خلفها و غادرتها ليس بإرادتي بل بظروف صعبة , ها أنا أكتب عودتي مرة اخرى بكل حزن ..
الصحافية الساخرة هذه المشار إليها باللون الأزرق الذي اعتادته فملكته حبا وزادها حبا لتكتب كل ما لديها , فهل عرفتم شخصا بهذا الاسم لا يزال معلقا بكم ,,,؟
مرحبا بي مجددا بينكم , كالغرباء أصبحت بالأمنيات أبحث عن الجميع , بحب و لطف مني إليكم ,, ليت الجميع يشبه قلب بعضهم البعض فنفرح ...
ها أنا ذا ... لا استطيع الكتابة كما كنت , ولا أحب امتلاك شيء . . . نقولكم حاجة ..؟ مكانش حاجة اسمها اللمة كلش راح سواء هنا أو في الواقع .. كلشي كذب و لحقنا بعضنا البعض باللسان اللي طالت كلماتو القاسحة القاطعة .. باي باي يا اللمة
باي باي يا الاهل و الاحباب و كل الناس .. باي باي حتى لأنفسنا و مرحبا بالوجوه القديمة و الجديدة هنا و في حياتنا ..
Tama Aliche
( الصحافية الساخرة )
خرجت من هدا العالم الأخضر وكلما سجلت خروجا منه , لا أعود الا بعد غياب طويل , و حاشا لله أن أقول أنه لا أحد يتذكر راحلا , وإن عدت فليس اشتياقا لأحد و إنما للحظات التي تركتني خلفها و غادرتها ليس بإرادتي بل بظروف صعبة , ها أنا أكتب عودتي مرة اخرى بكل حزن ..
الصحافية الساخرة هذه المشار إليها باللون الأزرق الذي اعتادته فملكته حبا وزادها حبا لتكتب كل ما لديها , فهل عرفتم شخصا بهذا الاسم لا يزال معلقا بكم ,,,؟
مرحبا بي مجددا بينكم , كالغرباء أصبحت بالأمنيات أبحث عن الجميع , بحب و لطف مني إليكم ,, ليت الجميع يشبه قلب بعضهم البعض فنفرح ...
ها أنا ذا ... لا استطيع الكتابة كما كنت , ولا أحب امتلاك شيء . . . نقولكم حاجة ..؟ مكانش حاجة اسمها اللمة كلش راح سواء هنا أو في الواقع .. كلشي كذب و لحقنا بعضنا البعض باللسان اللي طالت كلماتو القاسحة القاطعة .. باي باي يا اللمة
باي باي يا الاهل و الاحباب و كل الناس .. باي باي حتى لأنفسنا و مرحبا بالوجوه القديمة و الجديدة هنا و في حياتنا ..
Tama Aliche
( الصحافية الساخرة )