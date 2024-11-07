قائمة المنتخب الوطني الخاصة بتربص شهر نوفمبر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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شهدت قائمة محاربيي الصحراء المستدعاه لتربص نوفمبر عودة
شايبي، عبدلي و بلومي نظرا لما يقدموه من مستويات كبيرة مع انديتهم
كما شهدت القائمة دعوة الموهبة صاحب 18 ربيعا لاعب كوينهاجن شياخة لأول مرة
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الحراس : ڨندوز - ماندريا - اوكيدجة
الدفاع : أيت نوري - توبة - مداني - حجام - توغاي - عطال - فارسي - بن سبعيني - ماندي .
الوسط : زروقي - قندوسي - زرقان - عبدلي - مازة - شايبي .
الهجوم : عمورة - بن رحمة - محرز - بن زية - غويري - بونجاح - بلومي - شياخة .
شايبي، عبدلي و بلومي نظرا لما يقدموه من مستويات كبيرة مع انديتهم
كما شهدت القائمة دعوة الموهبة صاحب 18 ربيعا لاعب كوينهاجن شياخة لأول مرة
أليكم القائمة كاملة