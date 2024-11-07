قائمة المنتخب الوطني الخاصة بتربص شهر نوفمبر

شهدت قائمة محاربيي الصحراء المستدعاه لتربص نوفمبر عودةشايبي، عبدلي و بلومي نظرا لما يقدموه من مستويات كبيرة مع انديتهمكما شهدت القائمة دعوة الموهبة صاحب 18 ربيعا لاعب كوينهاجن شياخة لأول مرةأليكم القائمة كاملةالحراس : ڨندوز - ماندريا - اوكيدجةالدفاع : أيت نوري - توبة - مداني - حجام - توغاي - عطال - فارسي - بن سبعيني - ماندي .الوسط : زروقي - قندوسي - زرقان - عبدلي - مازة - شايبي .الهجوم : عمورة - بن رحمة - محرز - بن زية - غويري - بونجاح - بلومي - شياخة .