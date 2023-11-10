بلماضي يكشف قائمة لاعبيه المعنية بتربص الخضر

اعلن الناخب الوطني بلماضي عن قائمة المنتخب الوطني لمبارتي الصومال و موزمبيق في تصفيات المونديالالحراسة: ماندريا ، بن بوط ، زغبةالدفاع : عطال ، توغاي ، توبة ، بن سبعيني ، ريان آيت نوري ، غيتون ، لعروسيوسط الميدان : بن طالب ، بوداوي ، عوار ، زروقي ، فيغولي ، شايبيالهجوم : محرز ، سليماني ، وناس ، غويري ، عمورة ، بونجاح