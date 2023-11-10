بلماضي يكشف قائمة لاعبيه المعنية بتربص الخضر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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اعلن الناخب الوطني بلماضي عن قائمة المنتخب الوطني لمبارتي الصومال و موزمبيق في تصفيات المونديال
الحراسة: ماندريا ، بن بوط ، زغبة
الدفاع : عطال ، توغاي ، توبة ، بن سبعيني ، ريان آيت نوري ، غيتون ، لعروسي
وسط الميدان : بن طالب ، بوداوي ، عوار ، زروقي ، فيغولي ، شايبي
الهجوم : محرز ، سليماني ، وناس ، غويري ، عمورة ، بونجاح
الحراسة: ماندريا ، بن بوط ، زغبة
الدفاع : عطال ، توغاي ، توبة ، بن سبعيني ، ريان آيت نوري ، غيتون ، لعروسي
وسط الميدان : بن طالب ، بوداوي ، عوار ، زروقي ، فيغولي ، شايبي
الهجوم : محرز ، سليماني ، وناس ، غويري ، عمورة ، بونجاح