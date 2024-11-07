جبتلكم مرايا👁️👁️👁️

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها اللماويون أيتها اللماويات مرحبا بيكم عندي ومرحبا بيا عندكم ..لا ظاعي للتصفيق شكرا🙌🙌🙌

كما تعرفو انا رجعت وما رجعتش بيديا فارغين قلت يا ليليا يليق تجيبي هدايا لأحبابك فاللمة خممت خممت قلت سايي نجيبلهم

مرايا.....

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نعم جبتلكم لكل واحد مرايا ...تبعوني شا راح نديرو
انا نمدلك مرايا وشوف فيها واهدر مع روحك وانت طفل أو وانتي طفلة
وانت طفل أو طفلة راح يطرح عليك سؤال
ليليا الطفلة مثبا تسقسي ليليا المرأة

ليليا واش راهي الحياة عند الكبار ....
اهدري معايا ..يعني اهدر مع روحك وانت طفل وخبرو علي صار ويصير واش عجبك فالدنيا اليوم واش لي تبدل فالناس راح نمدلكم مثال عني وكملو انتم

ليليا الطفلة مع ليليا المرأة
لما نشوف فالمرآة نقولها ليليا علاه كنتي تستناي تكبري ؟ علاه كنتي فرحانة وتلبسي قش يماك وتماكيي وتستناي تولي مرا . علاه كنتي تحبي جوارينك وكل يوم انت فدار تاخلي عند هذي وترقدي فحجر هذي ..علاه كنتي تجري فرمضان باه انت تتباداي الاكل مع جوارين ...علاه كنت تستناي جارة لما تجي من سبيجار رافدة بيبي وتفرحي بيه بزاف ...علاه كنت تحكمي فجارك عمرو 18 و 20 بلاما تخافي منو ..علاه كبرتيني ونسيتيني
انعمم راكي تسقسي واش راني نهدر
؟

كبرت وندمت يا ليليا يا ريتك تجي بلاصتي وانا نجي بلاصتك

كل عضو وعضوة يكلم الطفل بداخله وهو يشوف فالمرآة لي جبتهالكم يا ترى. واش راح تهدرو مع بعضكم

متعة الحديث مع بعضكم اتمناها ان تشريكونا اياها

دمتم اوفياء لهذا الصرح


 
اخ ...واش نقول واش نخلي ....
لي عودة ان شاء الله ..موضوع جميل جدا ...يمس القلب 💔💔❤️‍🩹❤️‍🩹
 
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