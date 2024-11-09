عرض بيع متوفر 144$ USDT مقابل 248DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
144.00 دولار
سعر البيع
248.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Tether USDT - تيثر
NAIM 2093

NAIM 2093

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
12,061
نقاط التفاعل
2,743
النقاط
356
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 144$ USDT مقابل 248دج للدولار
السعر: ثابت
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-أقل مبلغ للبيع 20$
-لا توجد عمولة إذا تم الإرسال لحساب بينانص
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

من فضلكم بعد الإرسال لكم الرجاء تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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