السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 144$ USDT مقابل 248دج للدولار

السعر: ثابت

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية:

NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

من يدفع عبر التطبيق:

يرسل

ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي

ملاحظات:

-أقل مبلغ للبيع 20$

-لا توجد عمولة إذا تم الإرسال لحساب بينانص

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق