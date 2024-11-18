أم عبد الله
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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- محل الإقامة
- Zeralda
- الجنس
- أنثى
كنت كالفرشاء الغنآء
صغيرة ألعب لا أبالي بتعب وعيآء
اذ التقيته ذات مسآء
وعدني بجعلي أميرة النساء
وبعد مساء ومساء
بهُت ذاگ النور وذاگ الضياء
بهتت معالمي كما بهت كل ماحولي من صفاء
آه م التآء . . .
يا انت يا أرض جرذاء
يامن زرعت الشوك بدل الهناء
يامن اسكنت الضلام ف الضياء
وصارت الغرابيب السود تسكن الفناء
ويحي
لست ادري أهو ذنبي او ذنب السماء
كنت اتمنى
لكن رب الاقدار منعني أن أكون كجميع النسآء
أنا
أنا حقا ارض جرذاء
ولكن لي رب كريم سيمنحني ذاگ الطفل ذات مسآء
لم ايأس بعد من هدايا السماء
نحيب عآقر
مجرد خربشة ليس إلآ
صغيرة ألعب لا أبالي بتعب وعيآء
اذ التقيته ذات مسآء
وعدني بجعلي أميرة النساء
وبعد مساء ومساء
بهُت ذاگ النور وذاگ الضياء
بهتت معالمي كما بهت كل ماحولي من صفاء
آه م التآء . . .
يا انت يا أرض جرذاء
يامن زرعت الشوك بدل الهناء
يامن اسكنت الضلام ف الضياء
وصارت الغرابيب السود تسكن الفناء
ويحي
لست ادري أهو ذنبي او ذنب السماء
كنت اتمنى
لكن رب الاقدار منعني أن أكون كجميع النسآء
أنا
أنا حقا ارض جرذاء
ولكن لي رب كريم سيمنحني ذاگ الطفل ذات مسآء
لم ايأس بعد من هدايا السماء
نحيب عآقر
مجرد خربشة ليس إلآ