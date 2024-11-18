كنت كالفرشاء الغنآءصغيرة ألعب لا أبالي بتعب وعيآءاذ التقيته ذات مسآءوعدني بجعلي أميرة النساءوبعد مساء ومساءبهُت ذاگ النور وذاگ الضياءبهتت معالمي كما بهت كل ماحولي من صفاءآه م التآء . . .يا انت يا أرض جرذاءيامن زرعت الشوك بدل الهناءيامن اسكنت الضلام ف الضياءوصارت الغرابيب السود تسكن الفناءويحيلست ادري أهو ذنبي او ذنب السماءكنت اتمنىلكن رب الاقدار منعني أن أكون كجميع النسآءأناأنا حقا ارض جرذاءولكن لي رب كريم سيمنحني ذاگ الطفل ذات مسآءلم ايأس بعد من هدايا السماءنحيب عآقرمجرد خربشة ليس إلآ