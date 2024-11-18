نحيب عآقر

أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
9,044
نقاط التفاعل
10,888
النقاط
351
محل الإقامة
Zeralda
الجنس
أنثى
كنت كالفرشاء الغنآء
صغيرة ألعب لا أبالي بتعب وعيآء
اذ التقيته ذات مسآء
وعدني بجعلي أميرة النساء
وبعد مساء ومساء
بهُت ذاگ النور وذاگ الضياء
بهتت معالمي كما بهت كل ماحولي من صفاء
آه م التآء . . .
يا انت يا أرض جرذاء
يامن زرعت الشوك بدل الهناء
يامن اسكنت الضلام ف الضياء
وصارت الغرابيب السود تسكن الفناء
ويحي
لست ادري أهو ذنبي او ذنب السماء
كنت اتمنى
لكن رب الاقدار منعني أن أكون كجميع النسآء
أنا
أنا حقا ارض جرذاء
ولكن لي رب كريم سيمنحني ذاگ الطفل ذات مسآء
لم ايأس بعد من هدايا السماء


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نحيب عآقر


مجرد خربشة ليس إلآ✍️
 
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