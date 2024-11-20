الحرب الروسية الأوكرانية

الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان وإيطاليا يقررون إغلاق سفاراتهم في العاصمة الأوكرانية "كييف"

بعد ورود أنباء عن اقتراب هجوم روسي واسع النطاق رداً على الهجوم الأوكراني ليلة أمس

والتي استخدموا فيها صواريخ أمريكية بعيدة المدى لأول مرة في هذه الحرب.



الحمد لله اللي اشغل روسيا في نفسها عن بلاد المسلمين

سبحان الله كل من شارك في اغتيال الشعب السوري يذوق اليوم الويلات ​