" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ "

سـارة

سـارة

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كتير من الناس يعتقد أن عقوبة الله للظالم تكون بعد ظلمه مباشرة , وهذا خطأ !
الظالم يمر بأربع مراحل وضحها القرآن .. افهمها وتمعنها جيدا .. حتى لا تظن ان الله يهمله


مراحل معاقبة الله للظالم

1-مرحلة الإمهال والإملاء:

أولي المراحل التي يتعامل بها ربنا عز وجل مع الظالم هي مرحلة الإمهال والإملاء* "وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" الآية 183الاعراف وفيها يمهل الله الظالم أملا في التوبة أو بالعودة عما اقترف من ذنب .

2- الاستدراج:

فيما يحل الاستدراج كمرحلة ثانية من تعامل الله عز وجل مع الظالم طبقًا لقوله سبحانه وتعالى "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ " 182الأعراف ،فالظالم لا تكون عقوبته ضيق الدنيا عليه لا بل علي العكس قد تفتح عليه الدنيا وتبسط عليه اللذات ويعطيه الله أعلي مما يطلب وباعتبار أن الدرج يدل على الارتفاع . والدرك يدل على النزول .

3- التزيين:


وهو المرحلة الثالثة فتتمثل في: "وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ " الآية 24 النمل، إذ يموت فيها قلب الظالم فيرى ما يراه حسنا بل هو الواجب فعله لم يعد في قلبه حياة ليلومه على ما يفعل .

4- أخذ الظلم:

وهي المرحلة الأقسى في العقاب، وفي النهاية يصل الظالم إلي مرحلة "الأخذ" حسبما ورد في الآية رقم 102في سورة هود ، "وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ"، حيث يصل الأمر للمرحلة النهائية و تتنزل العقوبة من الله تعالى على الظالم وتكون في الأغلب الأعم شديدة القسوة
 
الله يسترنا من كل ظالم

كثير من الظالمين عندما تتأخر العقوبة يظن أنه في مأمن
بينما الحقيقة تأخير العقوبة علامة سيئة
و على الظالم التوبة و طلب العفو

عن نفسي و الله عفوت عن كل من ظلمي و ما اكثرهم
عسى ربي يعفو عني و عن أهلي
 
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