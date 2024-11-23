" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ "

كتير من الناس يعتقد أن عقوبة الله للظالم تكون بعد ظلمه مباشرة , وهذا خطأ !

الظالم يمر بأربع مراحل وضحها القرآن .. افهمها وتمعنها جيدا .. حتى لا تظن ان الله يهمله

مراحل معاقبة الله للظالم ​

1-مرحلة الإمهال والإملاء: ​

أولي المراحل التي يتعامل بها ربنا عز وجل مع الظالم هي مرحلة الإمهال والإملاء* "وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" الآية 183الاعراف وفيها يمهل الله الظالم أملا في التوبة أو بالعودة عما اقترف من ذنب .

2- الاستدراج: ​

فيما يحل الاستدراج كمرحلة ثانية من تعامل الله عز وجل مع الظالم طبقًا لقوله سبحانه وتعالى "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ " 182الأعراف ،فالظالم لا تكون عقوبته ضيق الدنيا عليه لا بل علي العكس قد تفتح عليه الدنيا وتبسط عليه اللذات ويعطيه الله أعلي مما يطلب وباعتبار أن الدرج يدل على الارتفاع . والدرك يدل على النزول .

3- التزيين: ​

وهو المرحلة الثالثة فتتمثل في: "وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ " الآية 24 النمل، إذ يموت فيها قلب الظالم فيرى ما يراه حسنا بل هو الواجب فعله لم يعد في قلبه حياة ليلومه على ما يفعل .

4- أخذ الظلم: ​

وهي المرحلة الأقسى في العقاب، وفي النهاية يصل الظالم إلي مرحلة "الأخذ" حسبما ورد في الآية رقم 102في سورة هود ، "وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ"، حيث يصل الأمر للمرحلة النهائية و تتنزل العقوبة من الله تعالى على الظالم وتكون في الأغلب الأعم شديدة القسوة