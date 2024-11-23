رسالة لخائن الوطن

كثر خير فرنسا"

حين يرون العاصمة القديمة، يقولون "..و حين يرون ما بنيناه باموالنا يقولون "تبذير أموال و الناس جياع و مرضى"..و حين يحصلون على أموال و قطعة أرض، يبنون مكعبا احمر كبيرا بمستودعات.. ثم يشتكون من الذوق المعماري الجزائري و انه لولا الاستدمار ما بنينا ما هو جميل..لا ندري اهو الحنين للجلاد ام انفصام في الشخصية، ام ان لبعض الجزائريين حساسية من الجزائر..في بعض البلدان يحترمون حتى حجارة بلدهم، و هنا يردد البعض ان الجزائر لا يمكن أن تكون بلدا سياحيا و هو لم يزر حتى نصف الحضائر الوطنية، و لا يعرف عددها.. فكيف يحكم؟الصورة لاجمل ما بُني في الجزائر الحديثة، جامع الجزائر،