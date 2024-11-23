رسالة لخائن الوطن

حفياد آدم
:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
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حين يرون العاصمة القديمة، يقولون "كثر خير فرنسا"..
و حين يرون ما بنيناه باموالنا يقولون "تبذير أموال و الناس جياع و مرضى"..
و حين يحصلون على أموال و قطعة أرض، يبنون مكعبا احمر كبيرا بمستودعات.. ثم يشتكون من الذوق المعماري الجزائري و انه لولا الاستدمار ما بنينا ما هو جميل..
لا ندري اهو الحنين للجلاد ام انفصام في الشخصية، ام ان لبعض الجزائريين حساسية من الجزائر..
في بعض البلدان يحترمون حتى حجارة بلدهم، و هنا يردد البعض ان الجزائر لا يمكن أن تكون بلدا سياحيا و هو لم يزر حتى نصف الحضائر الوطنية، و لا يعرف عددها.. فكيف يحكم؟
الصورة لاجمل ما بُني في الجزائر الحديثة، جامع الجزائر،
و حين يرون ما بنيناه باموالنا يقولون "تبذير أموال و الناس جياع و مرضى"..
و حين يحصلون على أموال و قطعة أرض، يبنون مكعبا احمر كبيرا بمستودعات.. ثم يشتكون من الذوق المعماري الجزائري و انه لولا الاستدمار ما بنينا ما هو جميل..
لا ندري اهو الحنين للجلاد ام انفصام في الشخصية، ام ان لبعض الجزائريين حساسية من الجزائر..
في بعض البلدان يحترمون حتى حجارة بلدهم، و هنا يردد البعض ان الجزائر لا يمكن أن تكون بلدا سياحيا و هو لم يزر حتى نصف الحضائر الوطنية، و لا يعرف عددها.. فكيف يحكم؟
الصورة لاجمل ما بُني في الجزائر الحديثة، جامع الجزائر،