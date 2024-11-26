كيف أحمي طفلي من السخرية

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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١_ بداية من الضروري تعزيز ثقة الطفل بنفسه و دعمه نفسيا كي لا يكون عرضةً للعنف أو التنمر.
٢_ من الضروري إبداء الإعجاب بالطفل و إخباره بأنكم تثقون به و أنه طفلٌ شجاع.
٣_ من أسوأ الأخطاء التي يرتكبها الأهل أنهم يشجعون طفلهم على رد العنف بالعنف، فالسلوك العنيف مرفوض تماما أيا كانت الأسباب لأنه يجعل الطفل فيما بعد يعتمد العنف كنمط حياة.
٤_ عندما يشتكي طفلكم من تعرضه للعنف رافقوه و توجهوا للطفل الذي بادر بالأذى و قولوا له بحزم " نحن لا نسمح بهذا التصرف لأنه خاطئ عليك أن تحترم طفلي"
٥_ علموا طفلكم الرفض ففي المرة الثانية التي يتعرض فيها طفلكم لهذا الموقف اطلبوا منه أن يفعل كما فعلتم تماما وأن يطلب من الطفل الآخر التوقف عن الأذى و أن يقول " أنا أرفض"
٦_ علموا طفلكم اللجوء لسلطة القانون بحيث يشتكي للمعلمة أو المشرفة و يخبرهم بأنه يتعرض للعنف، كي تتمكن من خل المشكلة.
 
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