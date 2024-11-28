ملل

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
921
نقاط التفاعل
2,197
النقاط
51
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قليل من الصمت وفرسخ انتظار
بين وهناك ومسافة نسيان تقطع الوريد أراد أن يغير شكل المدينة و زمن التيه ومفردات العشق ووجهه الشاحب
متعب حد الشقاء وحده يخيط ماضيه لكي لا تطارده الهزاءم
بالامس فقط فيك الطلسم والحصار واسمه
وتلحف بالظلام
 
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