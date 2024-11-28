rafid2
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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قليل من الصمت وفرسخ انتظار
بين وهناك ومسافة نسيان تقطع الوريد أراد أن يغير شكل المدينة و زمن التيه ومفردات العشق ووجهه الشاحب
متعب حد الشقاء وحده يخيط ماضيه لكي لا تطارده الهزاءم
بالامس فقط فيك الطلسم والحصار واسمه
وتلحف بالظلام
بين وهناك ومسافة نسيان تقطع الوريد أراد أن يغير شكل المدينة و زمن التيه ومفردات العشق ووجهه الشاحب
متعب حد الشقاء وحده يخيط ماضيه لكي لا تطارده الهزاءم
بالامس فقط فيك الطلسم والحصار واسمه
وتلحف بالظلام