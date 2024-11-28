قليل من الصمت وفرسخ انتظار

بين وهناك ومسافة نسيان تقطع الوريد أراد أن يغير شكل المدينة و زمن التيه ومفردات العشق ووجهه الشاحب

متعب حد الشقاء وحده يخيط ماضيه لكي لا تطارده الهزاءم

بالامس فقط فيك الطلسم والحصار واسمه

وتلحف بالظلام