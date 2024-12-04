قصة عن العفاف

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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👇🏻انظروا إلى أي درجة وصل به العفاف

🚫 قصة عن العِفَّة ونوع خطير من السحر " سحر التهييج "

🔴 سحر التهيُّج: وهذا السحر من أفحش ما يكون، إذ يجمع بين السحر وطلب الفاحشة!
◾نسأل الله العافية◾

🔻ذكر الإمام #ابن_القيِّم - رحمه الله - فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام قصة لهذا النوع من السحر فقال:

توفي شاب كان صالحًا بارًا بأبيه، وسبب وفاته أن امرأة أحبَّته فأرسلت إليه تشكوا حُبَّهُ وتسأله الزيارة وكان لها زوج، فَأَلَحَّت عليه فأفشى ذلك إلى صديق له؛ فقال له:
‏لو بعثتَ إليها بعض أهلك فوَعَظَتْهَا وزَجَرَتْهَا رجوت أن تَكُفَّ عنك، فأمسك؛ وأرسلتْ إليه إمَّا أن تزورني وإما أن أزورك !! فأبى.
فلمَّا يئِست منه ذهبتْ إلى امرأة كانت تعمل السِّحر فوعدتها العطاء الجزيل في تهيّجه، فعملت لها في ذلك؛ فبينما هو ذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذِكرُهَا بقلبه ‏وهاج منه أمرٌ لم يكن يعرفه واختلط [فسد عقله]، فقام مسرعًا فصلَّى واستعاذ والأمر يشتدُّ فقال: يا أبتِ أدركني بِقَيْدٍ
فقال: يا بني ما قصتك ❓
فحدَّثه بالقصة فقام وقيَّده وأدخله بيتًا فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ فإذا هو ميِّتٌ والدم يسيل من منخره.

📕 [ روضة المحبين ونزهة المشتاقين - الباب ٢٨ ]
 
الله المستعان على كل ساحر و مشعوذ

للاسف اصبح في كل قرية ساحر و دجال
و اصبحت تجارة رائجة حتى انهم يستعملون الوسائط
للاشهار لانفسهم
الله ينتقم منهم
 
ربي يحفظنا ان شاء الله
شكرا على الموضوع القيم
دمت لنا
 
قال الامين محمد:
الله المستعان على كل ساحر و مشعوذ

للاسف اصبح في كل قرية ساحر و دجال
و اصبحت تجارة رائجة حتى انهم يستعملون الوسائط
للاشهار لانفسهم
الله ينتقم منهم
إضغط للتوسيع...
كلامك صواب خويا محمد ربي يجيب الخير إن شاء الله
بورك فيك على الرد القيم
قال MOHAMED LAMINE7:
ربي يحفظنا ان شاء الله
شكرا على الموضوع القيم
دمت لنا
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اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
العفو
ردك قيم بورك فيك
 
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