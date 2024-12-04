الغاز للاذكياء فقط

اللغز الأول



اسود سواد الليل ينط مثل الخير عشرة يلحقونه واثنان يقتلونه. فما هو؟

اللغز الثاني



جميع أماكن الخروج وقف فيها الحراس يبحثون عن لص ورغم ذلك هرب اللص .فكيف تم ذالك؟

اللغز الثالث



عصفور بلا ذنب نصفه فضة ونصفه ذهب. فما هو؟

اللغز الرابع



شيء لا نرميه الا اذا احتجنا اليه .فما هو؟