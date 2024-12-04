الغاز للاذكياء فقط

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,538
نقاط التفاعل
3,399
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
اللغز الأول

اسود سواد الليل ينط مثل الخير عشرة يلحقونه واثنان يقتلونه. فما هو؟


اللغز الثاني

جميع أماكن الخروج وقف فيها الحراس يبحثون عن لص ورغم ذلك هرب اللص .فكيف تم ذالك؟

اللغز الثالث

عصفور بلا ذنب نصفه فضة ونصفه ذهب. فما هو؟

اللغز الرابع

شيء لا نرميه الا اذا احتجنا اليه .فما هو؟

اللغز الخامس

لا يحفظ السر ابدا ويقوله لكل من يريد.فما هو؟

 
كنت اعرف اجابتها كلها .. لكن لم اعد استطيع التفكير هههه.. رحم الله جداتنا ورحم الله ايام الغازهم وحكاياتهم
 
قال MOHAMED LAMINE7:
كنت اعرف اجابتها كلها .. لكن لم اعد استطيع التفكير هههه.. رحم الله جداتنا ورحم الله ايام الغازهم وحكاياتهم
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معليش مازال الوقت طويل فكر مليح تلقاهم ساهلين بزاف
 
قال Oktavio_hinda:
اللغز الأول

اسود سواد الليل ينط مثل الخير عشرة يلحقونه واثنان يقتلونه. فما هو؟


اللغز الثاني

جميع أماكن الخروج وقف فيها الحراس يبحثون عن لص ورغم ذلك هرب اللص .فكيف تم ذالك؟

اللغز الثالث

عصفور بلا ذنب نصفه فضة ونصفه ذهب. فما هو؟

اللغز الرابع

شيء لا نرميه الا اذا احتجنا اليه .فما هو؟

اللغز الخامس

لا يحفظ السر ابدا ويقوله لكل من يريد.فما هو؟
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لي رجعة إن شاء الله اذا بقي في العمر بقية إن شاء الله
 
قال إلياس:
لي رجعة إن شاء الله اذا بقي في العمر بقية إن شاء الله
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ان شاء الله فيه بقية انت فقط جيبلنا الحل 😆
منور المنتدى دائما اخي الياس

انتظر الحل😁
 
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