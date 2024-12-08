نهاية بشار الاسد ـ نفرح ـ ام نحزن ـ أم نخاف

في مارس من سنة 2011 انطلقت شرارة الحراك السوري

تو ما يعرف بالربيع العربي كناية عن حراك و مظاهرات شعبية

في عدة مدن سورية مطالبة بإطلاق بإطلاق الحريات وإخراج المعتقلين السياسيين

من السجون ورفع حالة الطوارئ، ثم مع الوقت ازداد سقف المطالب تدريجياً

حتى وصل إلى إسقاط نظام بشار الأسد بالكامل

تدرجت الاحداث و تسارعت و انحرفت الامور الى عنف و ترهيب ثم اقتتال

ثم اقتتال و انقسامات ثم اقتتال و انقسامات و تدخلات

بعده فوضى عارمة و صراع دولي متعدد الاقطاب و متعدد الايديولوجيات و متعدد الاهداف

للأسف كلها اهداف خبيثة إلا هدف السوريين المساكين و من يحبهم من اخوانهم الذين يرون وطنا يدمر

و ارواحا تزهق و نساء ترمل و اطفالا تيتم و رجالا تحطم حياتهم

بشار الاسد تمسك بالسلطة بل اباح كل شيء مقابل البقاء في الحكم

استعان بكل زنديق و استعان بكل مرتزق من مرتزقة العراق و لبنان و افغانستان و باكستان و روسيا

و سمح لهم بالتفنن بقتل شعبه و تعذيبهم و تهجيرهم و سجنهم

سمح للمرتزقة ان يرموا شعبه بالراميل المتفجرة و تعذيبهم و اغتصابهم بكل وحشية

و اصبح تطهيرا عرقيا لكل سني شعبا و ارواحا و بنايات و مساجد

كل شيء سني اصبح هدف مشروع خاصة من طرف الشيعة تحت ألوية متعددة

ابرزها حزب الله و الفاطميون و جيش المهدي و حزب الله العراقي و لواء ابو العباس

و لواء ذي الفقار و الحشد الشعبي يقال حوالي 24 فصيل شيعي بقيادة الحرس الثوري الايراني



دون ان ننسى ايران و روسيا و امريكا و تركيا و الامارات كل حزب اخذ نصيبه من الغنائم

و قسموا سوريا تقسيما متفقا عليه

الظاهر ان شعب سوريا الابي الحر اراد المعجزة

و في رد فعل غير متوقع تهاوة قوى النظام في مقابل انتصارات سريعة و متسارعة

عادة الكفة لصالح المعارضة المضطهدة التي بدأت بأخذ المناطق و المدن و بسرعة البرق

و تدخل العاصمة و تسيطر على كل مفاصل الدولة السورية لنجد النظام بلا رأس

بهروب الاسد او هكذا قيل للإعلام و تسيطر المعارضة على الدولة و تمسك زمامها

في تداعي سريع و غير واضح و دراماتيكي غريب

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هل فعلا المعارضة استطاعت قلب الطاولة

هل روسيا تخلت عن الاسد

هل هناك تفاهم ما تحت الطاولة

هل تخلى الغرب الهمجي عن اذرعه الشيعية المخربة

هل فعلا تحررت سوريا ام مازالت امور تحدث و مفاجآت في الافق

هل نفرح بفرح السوريين ام نخاف مما يخفيه المستقبل

هل سيُترك الشعب السوري لحاله ام للغرب الخبيث رأي آخر ة أذرع أخرى تحركها في وقت لاحق

هل كل المعارضة على قلب و رأي واحد

هل سيترك السلاح و يبدأ البناء

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كل امنياتنا للشعب السوري العربي المسلم ان يكونوا فعلا أخذوا الدرس و وعوا

كل الامنيات ان يعيش هذا الشعب الطيب في سلم و سلام و امن و امان

كل الامنيات الطيبة لسوريا الحبيبة



ربي يسعدكم يا شعب سوريا و ربي يحفظ سوريا من كل شر

آن الأوان لهذا الشعب الطيب ان يعيش بسلام في وطنه ​