وفاة المدرب خالف محي الدين

توفي، الثلاثاء، المدرب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 80 سنة، بحسب ما أكده شقيقه عبد الحق، على أن يوارى الثرى الأربعاء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.



فقدت الأسرة الكروية الجزائرية واحدا من أبرز الوجوه التي صنعت التميز وطنيا وإقليميا وقاريا، ويتعلق الأمر بالمدرب الوطني السابق، محي الدين خالف، الذي وافته المنية، صبيحة أمس الثلاثاء، في مسكنه بالعاصمة عن عمر ناهز 80 سنة، إثر صراع مع المرض.

