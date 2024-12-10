وفاة المدرب خالف محي الدين

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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توفي، الثلاثاء، المدرب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 80 سنة، بحسب ما أكده شقيقه عبد الحق، على أن يوارى الثرى الأربعاء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

فقدت الأسرة الكروية الجزائرية واحدا من أبرز الوجوه التي صنعت التميز وطنيا وإقليميا وقاريا، ويتعلق الأمر بالمدرب الوطني السابق، محي الدين خالف، الذي وافته المنية، صبيحة أمس الثلاثاء، في مسكنه بالعاصمة عن عمر ناهز 80 سنة، إثر صراع مع المرض.

وقد رحل محي الدين خالف عن هذا العالم وسط موجة من الحزن في الشارع الكروي الجزائري، الذي لا يزال يذكر الأمجاد التي صنعها مع المنتخب الوطني وشبيبة القبائل الذي يعد النادي الوحيد الذي عمل معه في الجزائر، ناهيك عن تجربته الناجحة في التدريب خارج الوطن، وكذلك التحليل الرياضي مع عدة قنوات تلفزيونية معروفة.
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