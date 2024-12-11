صغيرتـي الاميرة وحكا يـة همس الحنين

حبيبتي ..طفلتي ..صغيرتي

أعلم أنكِ تختلفين عن أي طفلة ليس فقط لأنكِ أبنتي بل لأنكِ قطعة من الجنة

أدرك أن النجوم تغفو على وجنتيكِ و القمر لايطيب له إلا تقبيل خديكِ

أعلم أنكِ آية في الجمال

بل أنتِ ِ تُحْفَةٌ صَاغَهَا الرّحْمَنْ وَ أنَّنِي لا أرَى فِي هَذَا

العَالَمِ مَنْ يُشْبِهُكِ فَأَنْتِ يَاصَغِيرتِي .. أَمِيرَتِي

..مُختَلِفَةٌ ..مميزة .. لون عينيكِ ..خصلات شعركِ .. إبتسَامَة شِفَاهكِ وَدَلعكِ

أعلم أنّكِ ستكونين مدَلّلَتي لُعبتي ..دميتي ..صغيرتي

صــغــيــرتـــي

كتبتُ لكِ منذ تعلّمت الإمساك بالقلم أسراري وطفولتي ورسمت لكِ عالماً

وردياً يشبه أحلامي وأقسمت أن ترتدين فستاني الصغير و تنامين على صوت

القرآن و تكبرين و أنتِ تلعبين بدميتي و تحتضنين دبدوب طالما نام في أحضاني

أقسمت ان أحدثكِ حتى قبل أن تولدي و ألمس بأناملي حركتكِ فنضحك كلما ركلتِ و نخاف كلما قررتِ أن تعيشي في عزلتكِ

أقسمت أن اعلمك الحب في أحضاننا .. و تعيشين على صوت همستانا و تكبرين و أنتِ تنعمين بحناننا و تدركين كم نحن أجمل لأنكِ معنا أقسمت أن أجعلك طفلة

مدللة رقيقة مميزة و أقسم أنه لا أحد يشبهكِ

طــفــلــتــي

سَتَنامين كلّ مساء على حِكَايَاتِي التّي أقصها عليكِ و تمارسين دلالكِ

قبل النوم و قبلاتُنا تنهالُ على خديكِ و تغفين على صوتِي و رائِحة حَنانِي و قُبلاتي ... سأقفُ على بابِ غرفَتكِ وَيدي الحنونة تلتف على خصري لأنظر اليكِ بأعين مشتاقة لصباحٍ يحملُ لنَا بَابَا و مَامَا مِنكِ ..

أعلم في داخلي أنكِ ابنة النور و أنكِ أميرة لن تشبهها أميرة و أنكِ ثمرة حُب اسمها { أنتِ }

دمــيــتــي

أدرك أن كل الاشياء في الحياة متشابهه إلا أنتِ

سأعلمكِ كيف تكونين أنثى بقلب طفلة

و أعلمكِ كيف تستشعرين حناني بقبلة

لا أدري أي ملامحكِ سأحبها عينيك أم خديكِ و ابتسامتكِ و على ماذا سأغفو على صوتك الشجي الصغير أو ضحكتكِ

أعلم أنكِ ستحبينني بحجم السماء كأبسط تعابيركِ وتغرقيني في الأحلام بعمق البحر على صفحات دفاتركِ

ستدلليني أكثر و أكثر و ستغارين إن إقترب أي شخص مني و أنتِ تبتسمين لخجلي و تتهميني بأنني لا أحبك بالقدر الكلفي

سأعاقبكِ بحضني الدافئ لأسرق منك قبلة ... ستكونين شريكة لنبضات قلبي لتكونين الوحيدة من تشاركني قلبي

مـــدلــلتـــي..

ستمارسين غيرتكِ من الجميع

فتسرقين أحمر شفاه الوالدة

وترتدين كعب و أقراط الام

ستقفين أمام المرآة و تتسلقين الكرسي و تعبثين بأدوات مكياج الام و تسكبين على صدركِ عطري

أعلم انكِ غيورة لأنكِ طفلتي

فلن تقبلي إلا أن تكوني الأولى في قلبي

سأحيرك حين اقول من تحبين أكثر والدك أم أمك

فأبتسم و أحتضنك و أ نحني على جبيني و أقبلك

حينها تصرخ والدتك … أين هي قبلتي

سأضحك عليك و تضحك والدتك و أقسم أنكِ ياصغيرتي مدللتي

حــبــيــبــتـــي

ستحبين الشعر مثلي و تكتبين الخواطر في دفاتركِ

ستمارسين الرقص كجنوني و تكونين قوية كلما احتجتِ

ستكونين حنونة تشبهيني

و لا تتغيرين مهما قسى الزمن عليكِ

ستحبين كل الناس كأنا

و تملكين قلبا طيبا يشبهكِ

سأحبكِ أكثر مما تتخيلين

و سأحبك ِأكثر كلما قلتِ أبي و أمي

ستبقين حلم يراود مخيلتي

و طفلة تغفو كل مساء في حلمي

و ستأتين يوماً ..لأخبركِ

أنني ياصغيرتي أحبكِ و أحبكِ و أحبكِ