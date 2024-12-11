أشخاص تحدوا الله عز وجل ..

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خذوا العبرة من مصيرهم .. سبحان الله يمهل ولا يهمل ...

Tancredo Neves (رئيس البرازيل)

خلال حملته الإنتخابية قال إذا حصلت على 500,000 صوت … حتى الله لن يستطيع

إزاحتي) وقد حصل على الأصوات ولكنه … مرض قبل تنصيبه ومات بعدها

Cazuza (مطرب وشاعر )

خلال حفلة في ريو دي جانيريو كان يدخن سيجارة … ثم أخرج الدخان في

الهواء وقال (إلهي ، هذه لك) مات في 32 من عمره … بمرض الإيدز وبحالة بشعة

جدا سبحان الله

الرجل الذي قام بصنع سفينة تايتنك :: Thomas Andrews

عندما سأله صحفي عن قوة وأمان السفينة ،،، قال وبلهجة قوية (حتى الله لن يستطيع إغراقها) أعتقد تعرفون ماذا حدث لها

مارلين مونرو

عندما زارها أحد الواعظين في حفلة لها - تجريبية - قال (إن الهي قد أرسلني إليك)

ردت وقالت (لا احتاج إلى الله هذا) بعد أسبوع ماتت في شقتها

Bon Scott (مطرب)

في أحد اغاني خلال عام 1979 كان يغني ويقول (لا توقفني يالله، أنا ذاهب الى الاسفل ، ذاهب الى الجحيم في الطريق السريع) في 19-2-1980 وجد بون ميتا … اختنق من تقيئه

منطقة كامبينا في البرازيل في 2005 ::

مجموعة أصدقاء سكارى ذهبوا ليقلوا أحد صديقاتهم وأمها كانت قلقة من أصدقائها

السكارى وقالت لها وهي ممسكة بيديها (اذهبي ، والله معك ليحميك)ردت البنت

(إذا أراد الله أن يسافر معنا فليس له إلا صندوق السيارة - شنطة السيارة -

لأن داخل السيارة ممتلئ) بعد عدة ساعات وصل خبر بأنهم تعرضوا إلى حادث مريع

جدا لدرجة أن الشرطة لم تتعرف على نوع السيارة … وكل من كانوا قد ماتوا

المذهل أن صندوق السيارة لم يتأذ… حتى أن الشرطة مذهولين من هذا وقالوا (مستحيل

ان الصندوق الذي بالسيارة لم يتأذى)ومازاد ذهولهم أكثر كرتون بيض بصندوق السيارة لم يتكسر

Christine Hewitt (صحفية و مضيفة جامايكية)

قالت (إن القران والذي يحتوي على كلام الله هو أسوا كتاب)

في 6-2006 وجدت محترقة في سيارتها ،،،