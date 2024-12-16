سلام على الدنيا

سلام على دنياأصبحت تحكمها المظاهر

‏وسلاما على عالم باتت تحكمه الأوهام

‏وسلاما على زمن أصبحت فيه القيم مجرد شعارات

‏وسلاماعلى حياة غدت فيهاالحقيقة مغيبة

و‏سلاماعلى أيامٍ صار فيها الصدق نادرا

‏وسلاماعلى قلوبٍ أضحت تتبع المظاهر دون جوهر

‏وسلامًا على نفوس باتت تبحث عن السعادة في الماديات.