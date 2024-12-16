سلام على الدنيا

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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- محل الإقامة
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- ذكر
سلام على دنياأصبحت تحكمها المظاهر
وسلاما على عالم باتت تحكمه الأوهام
وسلاما على زمن أصبحت فيه القيم مجرد شعارات
وسلاماعلى حياة غدت فيهاالحقيقة مغيبة
وسلاماعلى أيامٍ صار فيها الصدق نادرا
وسلاماعلى قلوبٍ أضحت تتبع المظاهر دون جوهر
وسلامًا على نفوس باتت تبحث عن السعادة في الماديات.
وسلاما على عالم باتت تحكمه الأوهام
وسلاما على زمن أصبحت فيه القيم مجرد شعارات
وسلاماعلى حياة غدت فيهاالحقيقة مغيبة
وسلاماعلى أيامٍ صار فيها الصدق نادرا
وسلاماعلى قلوبٍ أضحت تتبع المظاهر دون جوهر
وسلامًا على نفوس باتت تبحث عن السعادة في الماديات.
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