سلام على الدنيا

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
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العمر
63
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
سلام على دنياأصبحت تحكمها المظاهر
‏وسلاما على عالم باتت تحكمه الأوهام
‏وسلاما على زمن أصبحت فيه القيم مجرد شعارات
‏وسلاماعلى حياة غدت فيهاالحقيقة مغيبة
و‏سلاماعلى أيامٍ صار فيها الصدق نادرا
‏وسلاماعلى قلوبٍ أضحت تتبع المظاهر دون جوهر
‏وسلامًا على نفوس باتت تبحث عن السعادة في الماديات.
 
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