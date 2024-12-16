وش حققت في 2024 .. ! ~~

السلام عليكم و رحمة الله



ان شاء الله تكونوا كامل بخير

جا في بالي سؤال بمناسبة انو وصلنا لنهاية 2024

كل واحد فينا كان عندو اهداف باه يحققها في هذا العام

و مخططات خدم عليها على أمل انو ينجح فيها

ساو قولونا وش حققتو هذا العام كإنجازات ان صح التعبير ؟

وش هوما الدروس لي تعلمتوها ؟

و وش هي النصيحة لي تمدوها حسب تجربتكم ؟



خلونا نتشاركو بعض انجازاتنا و اهدافنا لي حققناها



عن نفسي بالتفكير في الامر يبدو أن اهدافي كامل راحت تسلل

ماحققت حتى حاجة من غير اني وصلت لنهاية العام بكامل قواي العقلية

الحمد لله على كل حال المهم



و انتم وش درتو هذا العام ؟​