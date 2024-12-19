إلياس
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أحباب اللمة
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ماء الكمأة
هو مستخلص انتقائي من الكمأ الصحراوي البني المنقى والمركّز الذي يحتوي على عناصر دقيقة وصغيرة ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن
وللكمأة فوائد كثيرة، وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"
من أهم فوائد ماء الكمأة
تعالج الضبابية
تعالج العصب البصري
تعالج ظفر العين
الكتاراكت (الماء الأبيض)
تعالج ضعف العين
التهابات العين
تعالج الحساسية
هو مستخلص انتقائي من الكمأ الصحراوي البني المنقى والمركّز الذي يحتوي على عناصر دقيقة وصغيرة ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن
وللكمأة فوائد كثيرة، وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"
من أهم فوائد ماء الكمأة
تعالج الضبابية
تعالج العصب البصري
تعالج ظفر العين
الكتاراكت (الماء الأبيض)
تعالج ضعف العين
التهابات العين
تعالج الحساسية