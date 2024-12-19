فوائد ماء الكمأة

ماء الكمأةهو مستخلص انتقائي من الكمأ الصحراوي البني المنقى والمركّز الذي يحتوي على عناصر دقيقة وصغيرة ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادنوللكمأة فوائد كثيرة، وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"من أهم فوائد ماء الكمأةتعالج الضبابيةتعالج العصب البصريتعالج ظفر العينالكتاراكت (الماء الأبيض)تعالج ضعف العينالتهابات العينتعالج الحساسية