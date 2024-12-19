فوائد ماء الكمأة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
24,699
نقاط التفاعل
28,169
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ماء الكمأة💧
هو مستخلص انتقائي من الكمأ الصحراوي البني المنقى والمركّز الذي يحتوي على عناصر دقيقة وصغيرة ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن
وللكمأة فوائد كثيرة، وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"
من أهم فوائد ماء الكمأة
✅تعالج الضبابية
✅تعالج العصب البصري
✅تعالج ظفر العين
✅الكتاراكت (الماء الأبيض)
✅تعالج ضعف العين
✅التهابات العين
✅تعالج الحساسية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
فوائد الزبيب الأسود
المشاركات
3
المشاهدات
131
إلياس
إلياس
إلياس
فوائد شراب الزنجبيل و الليمون
المشاركات
0
المشاهدات
41
إلياس
إلياس
A
التهابات الكلى: الأسباب والأعراض والاعلاج
المشاركات
2
المشاهدات
656
فادي محمد
فادي محمد
إلياس
  • مقال
فوائد نبتة الألوفيرا
المشاركات
4
المشاهدات
128
إلياس
إلياس
إلياس
  • مقال
الذرة الصفراء فوائدها
المشاركات
2
المشاهدات
111
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top