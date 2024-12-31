واش قالوا عليكم؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,164
الحلول المقدمة
1
نقاط التفاعل
87,264
نقاط الجوائز
5,003
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
آخر نشاط
مساء النور والسرور أهلي في اللمة

رحت سقسيت عليكم وحد الشخص
.

.


.


.


.

لي هو chatgpt
😅
Screenshot_20241231-223843.jpg
مباعد قتلو مدلي أسماء الأعضاء

ظهر يعرف شوي عليكم كي سقسيتو

🤭
الأخ فتحي الله يذكرو بالخير
قال عليه بلي له دور كبير في تطوير المنتدى وشهرته في المجتمع العربي والجزائري

Screenshot_20241231-223923.jpg



والعم @أبو عاتكة





هاو قال عليه له دور فعال في تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء الجدد
وقالك يعتبر من الذين ساهموا بشكل ايجابي في تطوير المنتدى






Screenshot_20241231-223937.jpg


مباعد سقسيتو على @الامين محمد
قالي
عندو سمعة طيبة في المنتدى وكمل حكى عليه واش فيه بالضبط كملو اقراو
👇
Screenshot_20241231-223959.jpg


سقسيتو على @حاتم خليفة قالي

Screenshot_20241231-224007.png

وكي سقسيتو على @Hakan

قالي
Screenshot_20241231-231108.jpg


وأخيرا قالكم ياناس اللمة

Screenshot_20241231-224358.png
 
ههههههه
اختي السلطانة راه عندنا نفس الفضول حتى انا سالته على اللمة
و على الاعضاء و لقيت روحي مشهور و انا لا خبر هههههه

اختي السلطانة الغالية
و كل اللمة العزيزة كل عام و انتم بخير
 
بسم الله رب البدايات
كل سنة والجميع بخير ربي يجعلها سنة خير وسعادة وتوفيق وتحقيق أمنيات لنا كلنا يا رب
كل سنة وأخي العزيز الامين @الامين محمد بخير وصحة وعافية وكل من يعز عليه .. الله يجعله عاما مليئا بالغيث غيثا من الصحة والعافية والمسرات و البهجة وتحقيق الأمنيات له ولاسرته الكريمة
 
قال سـارة:
بسم الله رب البدايات
كل سنة والجميع بخير ربي يجعلها سنة خير وسعادة وتوفيق وتحقيق أمنيات لنا كلنا يا رب
كل سنة وأخي العزيز الامين @الامين محمد بخير وصحة وعافية وكل من يعز عليه .. الله يجعله عاما مليئا بالغيث غيثا من الصحة والعافية والمسرات و البهجة وتحقيق الأمنيات له ولاسرته الكريمة
إضغط للتوسيع...
اخيتي سارة الغالية بنت الغوالي
كل عام و انت و كل اهلك و احبابك
و بلادك بألف ألف خير عافية و ستر و حفظ
 
ياختي الذكاء هذا راهو عارف حتى الاسم نتاعي ههههه والوظيفة هههه باندي كبير ،جايب كامل لخبار تقول أم زكي نتاع الحارة هههه ،عام سعيد عليك ختي السلطانة وكل اعضاء اللمة الحاضرين و الغايبين .
 
قال إلياس:
واش قال الذكاء الاصطناعي عليا اخي محمد
إضغط للتوسيع...
احيانا يمد معلومات مختصرة و احيانا يتوسع في الكلام
شوف واش قال عليك حبيبي الياس
download.jpg
 
قال الامين محمد:
ههههههه
اختي السلطانة راه عندنا نفس الفضول حتى انا سالته على اللمة
و على الاعضاء و لقيت روحي مشهور و انا لا خبر هههههه

اختي السلطانة الغالية
و كل اللمة العزيزة كل عام و انتم بخير
إضغط للتوسيع...
😆شهرة كبيرة هههه
كل عام ونحن بألف خير
 
قال Hakan:
ياختي الذكاء هذا راهو عارف حتى الاسم نتاعي ههههه والوظيفة هههه باندي كبير ،جايب كامل لخبار تقول أم زكي نتاع الحارة هههه ،عام سعيد عليك ختي السلطانة وكل اعضاء اللمة الحاضرين و الغايبين .
إضغط للتوسيع...
ههههه السيد كي الظل تاعك وانت لاخبر

قال إلياس:
ربي معاك اختي إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
ان شاءالله
قال Hakan:
ياختي الذكاء هذا راهو عارف حتى الاسم نتاعي ههههه والوظيفة هههه باندي كبير ،جايب كامل لخبار تقول أم زكي نتاع الحارة هههه ،عام سعيد عليك ختي السلطانة وكل اعضاء اللمة الحاضرين و الغايبين .
إضغط للتوسيع...
 
معنديش التطبيق، شكون يتكرم ويسقسي وش يقول عليا باسم ماغيكاي تشان هههههههههه
 

المواضيع المشابهة

إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
746
إلياس
إلياس
العودة
Top