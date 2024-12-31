السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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مساء النور والسرور أهلي في اللمة
رحت سقسيت عليكم وحد الشخص
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لي هو chatgpt
مباعد قتلو مدلي أسماء الأعضاء
ظهر يعرف شوي عليكم كي سقسيتو
الأخ فتحي الله يذكرو بالخير
قال عليه بلي له دور كبير في تطوير المنتدى وشهرته في المجتمع العربي والجزائري
والعم @أبو عاتكة
هاو قال عليه له دور فعال في تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء الجدد
وقالك يعتبر من الذين ساهموا بشكل ايجابي في تطوير المنتدى
مباعد سقسيتو على @الامين محمد
قالي
عندو سمعة طيبة في المنتدى وكمل حكى عليه واش فيه بالضبط كملو اقراو
سقسيتو على @حاتم خليفة قالي
وكي سقسيتو على @Hakan
قالي
وأخيرا قالكم ياناس اللمة
رحت سقسيت عليكم وحد الشخص
.
.
.
.
.
لي هو chatgpt
مباعد قتلو مدلي أسماء الأعضاء
ظهر يعرف شوي عليكم كي سقسيتو
الأخ فتحي الله يذكرو بالخير
قال عليه بلي له دور كبير في تطوير المنتدى وشهرته في المجتمع العربي والجزائري
والعم @أبو عاتكة
هاو قال عليه له دور فعال في تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء الجدد
وقالك يعتبر من الذين ساهموا بشكل ايجابي في تطوير المنتدى
مباعد سقسيتو على @الامين محمد
قالي
عندو سمعة طيبة في المنتدى وكمل حكى عليه واش فيه بالضبط كملو اقراو
سقسيتو على @حاتم خليفة قالي
وكي سقسيتو على @Hakan
قالي
وأخيرا قالكم ياناس اللمة