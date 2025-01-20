اللهم يا ذا الاسم الاعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..اللهم ما عجز عنه الاطباء فأنت رب الأطباء لايعجزك شي.. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل.

اللهم أنت الشافي المعافي اشفها واشفي كل مريض شفاًء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها “اللهمّ ألبسها ثوب الصّحة والعافية