دعاء

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,869
نقاط التفاعل
31,089
نقاط الجوائز
5,145
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم كل عضو باسمه و عائلاتكم
الاخ @جليلوس يسلم عليكم كل واحد باسمه هو قليل الدخول هنا بسبب العمل و كذلك مرض والدته
يطلب منكم الدعاء لوالدته المريضة إن شاء الله
لا تنسونها بخالص دعائكم إن شاء الله
 
وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
وسلامنا ليه ثاني وليه وحشة
وربي يشفيله الوالدة الكريمة و يخليها ليه ويحفظها من كل ظر
 
اللهم يا ذا الاسم الاعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..اللهم ما عجز عنه الاطباء فأنت رب الأطباء لايعجزك شي.. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل.
اللهم أنت الشافي المعافي اشفها واشفي كل مريض شفاًء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها “اللهمّ ألبسها ثوب الصّحة والعافية
عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين
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عجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا 🫡😎❤️
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
 
قال جليلوس:
عجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا 🫡😎❤️
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
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الحمد لله على تحسن الوالدة بلغها سلامي إن شاء الله تستاهل كل خويا الغالي المهم اذا احتجت اي شيء راني هنا نعاونك حتى بكلمة طيبة إن شاء الله
 
قال جليلوس:
عجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا 🫡😎❤️
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
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الحمد لله رب العالمين
ان شاء الله التحاليل تكون مليحة خويا
طمنا عليها
 
حبيبنا الغالي ربي يسر ليه امره
ربي يشفي والدته و يبارك فيها

بلغه تحياتي القلبية الخالصة
 
قال جليلوس:
عجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا 🫡😎❤️
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
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ان شاء الله غير الخير اخي جليليوس

ان شاء الله التحاليل خرجت مليحا والله ضرك تذكرت الموضوع

طمنا على الوالدة ربي يحفظها ويطول في عمرها
 

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