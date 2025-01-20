إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الحمد لله على تحسن الوالدة بلغها سلامي إن شاء الله تستاهل كل خويا الغالي المهم اذا احتجت اي شيء راني هنا نعاونك حتى بكلمة طيبة إن شاء اللهعجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
الحمد لله رب العالمينعجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
ان شاء الله غير الخير اخي جليليوسعجز لساني عن التعبير
يعطيك الصحة بارك الله فيك
خويا الياس ربي يكملك شا تمنيت في هاد الدنيا
خويا دحمان ربي يخليك لعزيز انا تاني توحشتك
وللاخت octavia مشكورة على الدعاء اللهم آمين يارب
الوالدة في تحسن ملحوظ لكن نتيجة الفحص و الطبيب لم تطلع بعد
لعل خير
بوركتم جميعا
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