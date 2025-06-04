دعاء لي ولكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتمنى أن تجدكم كلماتي في تمام الصحة والعافية
أردت ااقدوم للإطمئنان عليكم واخبركم أنني اخصث دعاء لكم كل بإسمه في صومي هلته الأيام والصلاة خاصة غدا لن أنسى أي واحد منكم
بالمقابل اسمحوا لي أن أطلب منكم الدعاء لي مريضة للاسف انتقل المرض الى ظهري بعد مرور سنوات من سفري للاردن وما اخبرني به الطبيب هناك قد حدث أتمنى ان لا تحمل لي الايام القادمة اخبارا سيئة

لا تنسوني من دعائكم غدا من فضلكم ان يشفيني الله ويرزقني ويعطيني القوة لأعاود السير في مسيرة المرض

ادعوا الله لكم بالصحة والعافية اولا والرزق الوافر وكل متزوج ومتزوجة ان يحفظ أسركم وأولادكم ولكل من له نية خير ان ييسر الله سبيله

شكرا لكم
 
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