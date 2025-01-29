لماذا نبحث عن الأحبة في لحظة الانكسار

لماذا نبحث عن الأحبة في لحظات الانكسار !!!

تمر بنا الأيام ...ويدور بنا الزمان ..

ننسى أشخاصا وقلوباً أحبتنا يوماً ...

تأخذنا الحياة بدوامتها فلا نشعر بدوران عجلاتها .

لكننا نقف يوماً ما لنجد أنفسنا نبحث عنهم في الذاكرة ...

في الأماكن التي جمعتنا بهم ...

في الصور التي مازالت تحمل خيالهم ....

في الشوارع التي تحتفظ بآثارهم ....

نبحث عنهم في لحظات انكسارنا ....

لأننا نعرف انه ليس من أحد سواهم يحتضن ضعفنا .

يشاركنا ألمنا وحزننا ....

لا يوجد من يرمم مرايانا المحطمة سواهم ....

انهم من عاشوا في القلب ...

وتربعوا عليه دون ان نشعر بهم...

كلنا مر بتلك اللحظة التي فقد فيها صديق أو حبيب .

لكنه عاد ليبحث عنه في لحظة انكسار ....

تسألني عن الدنيا بها نضحك بها نحزن ونتألم..بها نخطئ وقليل منا من أخطاءه يتعلم..