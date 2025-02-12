إلياس
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أحباب اللمة
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مفاتيح تدّبر القرآن
مفاتيح تدبر القرآن عشرة ،
مجموعة في قولك : ( لإصلاح ترتجِ )
(ل) لب وهو القلب :
والمعنى أن حب القرآن هو المفتاح الأول للتدبر ،
فالقلب هو آلة فهم القرآن ، والقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف شاء ،
والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه
(أ) أهداف ،
أو أهمية : أي استحضار أهداف قراءة القرآن ؟
أي لماذا تقرأ القرآن
(ص) صلاة :
أن تكون القراءة في صلاة .
(ل) ليل:
أن تكون القراءة والصلاة في ليل ، أي وقت الصفاء والتركيز.
(أ) أسبوع :
أن يكرر ما يقرؤه من القرآن كل أسبوع ، حتى لو لجزء منه .
(ح) حفظا :
أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب
بحيث يحصل التركيز التام وانطباع الآيات عند القراءة .
(ت) تكرار :
تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت .
(ر) ربط :
ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة .
(ت) ترتيل :
الترتيل والترسل في القراءة ،
وعدم العجلة ، إذ المقصود هوالفهم وليس الكم ، وهذه مشكلة الكثيرين ،
وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا عظيما.
(ج) جهرا :
الجهر بالقراءة ؛ ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة ؛
أي الصورة والصوت.
فهذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا
في تحقيق وتحصيل مستوى أعلى وأرفع في تدبر آيات القرآن الكريم ،
والانتفاع والتأثر بها ،
هذه المفاتيح هي التي تفتح الطريق للقرآن
ليصل إلى قلب الإنسان وروحه .
مفاتيح تدبر القرآن عشرة ،
مجموعة في قولك : ( لإصلاح ترتجِ )
(ل) لب وهو القلب :
والمعنى أن حب القرآن هو المفتاح الأول للتدبر ،
فالقلب هو آلة فهم القرآن ، والقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف شاء ،
والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه
(أ) أهداف ،
أو أهمية : أي استحضار أهداف قراءة القرآن ؟
أي لماذا تقرأ القرآن
(ص) صلاة :
أن تكون القراءة في صلاة .
(ل) ليل:
أن تكون القراءة والصلاة في ليل ، أي وقت الصفاء والتركيز.
(أ) أسبوع :
أن يكرر ما يقرؤه من القرآن كل أسبوع ، حتى لو لجزء منه .
(ح) حفظا :
أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب
بحيث يحصل التركيز التام وانطباع الآيات عند القراءة .
(ت) تكرار :
تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت .
(ر) ربط :
ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة .
(ت) ترتيل :
الترتيل والترسل في القراءة ،
وعدم العجلة ، إذ المقصود هوالفهم وليس الكم ، وهذه مشكلة الكثيرين ،
وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا عظيما.
(ج) جهرا :
الجهر بالقراءة ؛ ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة ؛
أي الصورة والصوت.
فهذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا
في تحقيق وتحصيل مستوى أعلى وأرفع في تدبر آيات القرآن الكريم ،
والانتفاع والتأثر بها ،
هذه المفاتيح هي التي تفتح الطريق للقرآن
ليصل إلى قلب الإنسان وروحه .