مفاتيح تدّبر القرآن









مفاتيح تدبر القرآن عشرة ،

مجموعة في قولك : ( لإصلاح ترتجِ )



(ل) لب وهو القلب :

والمعنى أن حب القرآن هو المفتاح الأول للتدبر ،

فالقلب هو آلة فهم القرآن ، والقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف شاء ،

والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه



(أ) أهداف ،

أو أهمية : أي استحضار أهداف قراءة القرآن ؟

أي لماذا تقرأ القرآن



(ص) صلاة :

أن تكون القراءة في صلاة .



(ل) ليل:

أن تكون القراءة والصلاة في ليل ، أي وقت الصفاء والتركيز.



(أ) أسبوع :

أن يكرر ما يقرؤه من القرآن كل أسبوع ، حتى لو لجزء منه .



(ح) حفظا :

أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب

بحيث يحصل التركيز التام وانطباع الآيات عند القراءة .



(ت) تكرار :

تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت .



(ر) ربط :

ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة .



(ت) ترتيل :

الترتيل والترسل في القراءة ،

وعدم العجلة ، إذ المقصود هوالفهم وليس الكم ، وهذه مشكلة الكثيرين ،

وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا عظيما.



(ج) جهرا :

الجهر بالقراءة ؛ ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة ؛

أي الصورة والصوت.

فهذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا

في تحقيق وتحصيل مستوى أعلى وأرفع في تدبر آيات القرآن الكريم ،

والانتفاع والتأثر بها ،



هذه المفاتيح هي التي تفتح الطريق للقرآن

ليصل إلى قلب الإنسان وروحه .



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