مفاتيح تدبر القرآن

إلياس

إلياس

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مفاتيح تدّبر القرآن




مفاتيح تدبر القرآن عشرة ،
مجموعة في قولك : ( لإصلاح ترتجِ )

(ل) لب وهو القلب :
والمعنى أن حب القرآن هو المفتاح الأول للتدبر ،
فالقلب هو آلة فهم القرآن ، والقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف شاء ،
والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه

(أ) أهداف ،
أو أهمية : أي استحضار أهداف قراءة القرآن ؟
أي لماذا تقرأ القرآن

(ص) صلاة :
أن تكون القراءة في صلاة .

(ل) ليل:
أن تكون القراءة والصلاة في ليل ، أي وقت الصفاء والتركيز.

(أ) أسبوع :
أن يكرر ما يقرؤه من القرآن كل أسبوع ، حتى لو لجزء منه .

(ح) حفظا :
أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب
بحيث يحصل التركيز التام وانطباع الآيات عند القراءة .

(ت) تكرار :
تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت .

(ر) ربط :
ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة .

(ت) ترتيل :
الترتيل والترسل في القراءة ،
وعدم العجلة ، إذ المقصود هوالفهم وليس الكم ، وهذه مشكلة الكثيرين ،
وهم بهذا الاستعجال يفوتون على أنفسهم خيرا عظيما.

(ج) جهرا :
الجهر بالقراءة ؛ ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة ؛
أي الصورة والصوت.
فهذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا
في تحقيق وتحصيل مستوى أعلى وأرفع في تدبر آيات القرآن الكريم ،
والانتفاع والتأثر بها ،

هذه المفاتيح هي التي تفتح الطريق للقرآن
ليصل إلى قلب الإنسان وروحه .

 
اللهم فتح قلوبنا لقرائته واجعله لنا هدى و نورا وشفاءا
بارك الله فيك اخي وجعله في موازين حسناتك
 
تدبّر القرآن الكريم هو أساس فهم معانيه والعمل به، وهو مفتاح لزيادة الإيمان وتحقيق السكينة في القلب. من أهم مفاتيح التدبر: حضور القلب واستشعار عظمة كلام الله عند القراءة، والتركيز على المعاني والمقاصد بدلًا من مجرد التلاوة. كما أن التكرار والتأمل في الآيات وربطها بواقع الحياة يعمّق الفهم ويزيد التدبّر.

من المفيد قراءة تفسير الآيات لفهم معانيها بشكل أوسع، والاستعانة بأقوال العلماء والمفسّرين. اجعل لنفسك نصيبًا يوميًا من القرآن تقرؤه بوعي وخشوع، واطلب من الله أن يفتح قلبك لتدبر كلماته، فهو القائل: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها". وأوصي إخواني بالإلمام أكثر ومعرفة اجمل اصوات الشيوخ في القران الكريم واختيار صوت يرتاح له القلب وتطيب له النفس ويتابع كلا من ورده من القرآن الكريم يوميا معه.
 
قال dahman kz:
اللهم فتح قلوبنا لقرائته واجعله لنا هدى و نورا وشفاءا
بارك الله فيك اخي وجعله في موازين حسناتك
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رائع ما أنجزت أناملك في الرد
قال mohammed dfdf:
تدبّر القرآن الكريم هو أساس فهم معانيه والعمل به، وهو مفتاح لزيادة الإيمان وتحقيق السكينة في القلب. من أهم مفاتيح التدبر: حضور القلب واستشعار عظمة كلام الله عند القراءة، والتركيز على المعاني والمقاصد بدلًا من مجرد التلاوة. كما أن التكرار والتأمل في الآيات وربطها بواقع الحياة يعمّق الفهم ويزيد التدبّر.

من المفيد قراءة تفسير الآيات لفهم معانيها بشكل أوسع، والاستعانة بأقوال العلماء والمفسّرين. اجعل لنفسك نصيبًا يوميًا من القرآن تقرؤه بوعي وخشوع، واطلب من الله أن يفتح قلبك لتدبر كلماته، فهو القائل: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها". وأوصي إخواني بالإلمام أكثر ومعرفة اجمل اصوات الشيوخ في القران الكريم واختيار صوت يرتاح له القلب وتطيب له النفس ويتابع كلا من ورده من القرآن الكريم يوميا معه.
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سلمت يمناك على الرد
 
قال أم عبد الله:
موضوع قيم بارك الله فيك وجعله ف ميزان حسناتكم يارب
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رائع ما أنجزت أناملك في ردك
قال فادي محمد:
بارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله خيرا
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سلمت يمناك على الرد
قال ام أمينة:
بارك الله فيك
في ميزان حسناتك
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بورك فيك على الرد القيم
 
من اراد خير الدنيا فعليه بالقرآن
و من اراد خير الآخرة فعليه بالقرآن
و من أرادهما معا فعليه بالقرآن

بارك الله فيكم و نفع بكم
 
قال الامين محمد:
من اراد خير الدنيا فعليه بالقرآن
و من اراد خير الآخرة فعليه بالقرآن
و من أرادهما معا فعليه بالقرآن

بارك الله فيكم و نفع بكم
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جزيت خيرا على ردك القيم أخي محمد
 
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