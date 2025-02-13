سأبقى انتظرك

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,032
نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أنتظرك عند كل صباح..
فعند كل صباح تطل الشمس علي الدنيا لتملئها بالنور..
وعند كل صباح تطل أنت علي دنيتي فتملئها بالحب والحنان..
وانتظرك عند طلوع القمر كل ليله..
فعند طلوع القمر كل ليله يعلن للعاشقين وصول الحب..
وعند طلوع القمر كل ليله تعلن أنت وصولك الي قلب حبيبتك..
وانتظرك عند كل غروب..
فعند كل الغروب تذهب الشمس الي أحضان البحر..
وعند كل غروب تأتي أنت الي أحضاني..
وانتظرك عند نزول المطر..
فعند نزول المطر ترتوي الأرض العطشانة بالماء...
وعند نزول المطر تأتي أنت لتروي أغصان حبي قبل أن تذبل..
وانتظرك عند طلوع قوس قزح ..
فعند طلوع قوس قزح علي الوادي تلون الحياة بسبع ألوان..
هي ألوان الحياة..
وعند طلوع القوس قزح علي الوادي تأتي أنت لتلون حياتي بلون واحد..
هو لون الحب..
وانتظرك وانتظرك وانتظرك..
حتى طلوع أخر صباح..
وطلوع أخر قمر...
وغروب أخر شمس..
ونزول أخر قطرة مطر..
وحتى أخر نفس في حياتي..
سأظل أنتظرك الى الأبد
الى الأبد..
 
سأبقى أنتظرك الى أن يشيخ حُبي

لروحك طوق اليآسمين فاضلي
دمت متميز
 
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