الخطيئة

أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
9,128
نقاط التفاعل
11,122
النقاط
351
محل الإقامة
Zeralda
الجنس
أنثى
قالت احداهن
اعترف اني احببت رجلا دون زوجي
كان الامان بالنسبة لي
الصديق الذي تميل اليه عقارب ساعتي
الأخ الذي تستند عليه قوتي
الجدار الذي أعلق عليه آمالي وأحلامي
قالت وهي ترى علامات إستغرآبي
كآن بيننا حب عذري لم يتعدى التمني
ام اني من تمنيت ان يكون طول الدهر لي
أنانية كعادتي
كنت اتمنى ان يكون هو بدل زوجي
من ينزع شال الشِعر عني ويُعري بقلم رصاصه قصيدتي
كنت ارجو ان يكون مؤنس ليلي وجليس وحدتي
وفجأة ودون سابق انذار
قالو حُبلى ف يا سعادة زوجي ويا تعاستي
اختار اجمل الاسماء لإبني وتفنن ف ابرآز الحُب لي
قالو أنثى فابتأست انا ولم يُعر بالا لي بل فرح ان تكون اول خلفته بنات
فقال من مثلي ستكون حبيبتي
اقترح حبيبي ان أسميها مريا فهللت وكأنه ابوهآ الثاني
لم يناقشني زوجي وقال يحق لك أن تختاري
والثاني سيكون الاسم من اختياري
كم كرهت موافقته ع كل اقوالي ومداراته لي وكأني طفلته او كأن لاشيء يهمه غيري
وذات يوم حزين وقعت ليُسرعو بي للمشفى
ليقولو بكل قسوة لقد ماتت مريا وستبقين هنا حتى يتسنى استخراج الجنين الميت من جسدي
ساءت حالتي
تدهور شبابي وسادت الهالات السود وجهي
كان كل الاوقات معي مُمسگ بيدي
زوجي نعم لقد تعرفت عليه وكأنها اول أيام معرفتي
حنون كأبي يُمازحني كأخي يبكي ع ضعفي كإبن لم تنجبه أحشائي
سألت نفسي وانا بين حياة وموت أين ذاگ الذي ألفته روحي
أين من كنت اتوسد إسمه كضلي
أين يده بين أيدي الأطباء حولي
اتلفت بحُرقة أبحث عنه لعلي ابتسم رغم ألمي
لم يكن
حتى أنه للآن لم يسأل عني
شعرت حينها بمدى غبائي وقلة حيلتي
يوم دفنو مريا دفنو معها ذنبي
لم يمت قلبي
لم أمت حينما استأصلتگ كورم خبيث غزى جسدي
يومهآ عدت للبيت وكأني مخلوق جديد
گ العنقآء فرشتُ اجنحتي
وقبلت يد وجبين زوجي
وحمدت الله ألف مرة ع وجوده بحياتي
وطويت لا بل قطعت صفحة سوداء كانت ستلوث كتاب حياتي


خربشآآتـ_قلمي
 
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