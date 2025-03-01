الشربة ضد الحريرة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,593
- نقاط التفاعل
- 84,913
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
اتبع التعليمات في الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تثبيت تطبيق المنتدى على هاتفك.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
صراحة أنا من عشاق الحريرة خاصة تكون شوية حارة لكن زوجتي لا تعلمها حارة لأنها تكره الحاروالآن حان موعد معركة رمضان المشهورة والسؤال الذي حير العالم
ناس الشربة ضد ناس الحريرة
مشاهدة المرفق 168956
الشربة فريك مع شوية فلفل وردي الخبرانا كيما سويسرا في الحروب بلد تاع سلم و سلام هههه
المعنى انا لي جات كلات ما عنديش عداوة لا مع الشوربة و لا مع الحريرة
كلهم حبايبي ههههههه
نحن نستخدم ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) الأساسية لتشغيل هذا الموقع، وملفات تعريف الإرتباط الإختيارية لتعزيز تجربتك.