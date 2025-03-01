الشربة ضد الحريرة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,593
نقاط التفاعل
84,913
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
والآن حان موعد معركة رمضان المشهورة والسؤال الذي حير العالم

ناس الشربة ضد ناس الحريرة



1740818845120.jpg
 
وش دعوة الحريرة الشربة هي الزعيمة

War Attack GIF by Warner Bros. Pictures
 
انا كيما سويسرا في الحروب بلد تاع سلم و سلام هههه
المعنى انا لي جات كلات ما عنديش عداوة لا مع الشوربة و لا مع الحريرة
كلهم حبايبي ههههههه
 
تحيا الشربة 🤤🤤
 
قال الامين محمد:
انا كيما سويسرا في الحروب بلد تاع سلم و سلام هههه
المعنى انا لي جات كلات ما عنديش عداوة لا مع الشوربة و لا مع الحريرة
كلهم حبايبي ههههههه
إضغط للتوسيع...
الشربة فريك مع شوية فلفل وردي الخبر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
سرعة الايام مخيفة
المشاركات
5
المشاهدات
172
إلياس
إلياس
ام أمينة
كل ما يخص الدوخة أنواعها و علاجها
المشاركات
4
المشاهدات
176
ام أمينة
ام أمينة
ذكريات
أزمة المياه، والمهن الجديدة
2
المشاركات
26
المشاهدات
1K
فادي محمد
فادي محمد
السلطانة
اليوم نفروها شربة فريك ولاحريرة ولابويون؟
المشاركات
9
المشاهدات
421
أشــواق 19
أشــواق 19
ع
أفضل موقع للتطوير الذاتي والكورسات المجانيه
المشاركات
1
المشاهدات
138
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top