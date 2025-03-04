"🌙 فضل الصدقة في رمضان 🌙

فضل الصدقة في رمضانقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصدقة صدقة في رمضان."رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، والصدقة فيه تطهر القلب وتضاعف الأجر.الصدقة في رمضان:مغفرة الذنوب.زيادة الرزق.بركة في الحياة.إدخال السعادة على المحتاجين.ساهم في الصدقة اليوم، وكن سببًا في تغيير حياة شخص في هذا الشهر المبارك."