إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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" فضل الصدقة في رمضان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أفضل الصدقة صدقة في رمضان."
رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، والصدقة فيه تطهر القلب وتضاعف الأجر.
الصدقة في رمضان:
مغفرة الذنوب.
زيادة الرزق.
بركة في الحياة.
إدخال السعادة على المحتاجين.
ساهم في الصدقة اليوم، وكن سببًا في تغيير حياة شخص في هذا الشهر المبارك."
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أفضل الصدقة صدقة في رمضان."
رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، والصدقة فيه تطهر القلب وتضاعف الأجر.
الصدقة في رمضان:
مغفرة الذنوب.
زيادة الرزق.
بركة في الحياة.
إدخال السعادة على المحتاجين.
ساهم في الصدقة اليوم، وكن سببًا في تغيير حياة شخص في هذا الشهر المبارك."