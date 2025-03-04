فضل الصدقة في رمضان

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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"🌙 فضل الصدقة في رمضان 🌙

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أفضل الصدقة صدقة في رمضان."

رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، والصدقة فيه تطهر القلب وتضاعف الأجر.
✨ الصدقة في رمضان:

مغفرة الذنوب.
زيادة الرزق.
بركة في الحياة.
إدخال السعادة على المحتاجين.
💫 ساهم في الصدقة اليوم، وكن سببًا في تغيير حياة شخص في هذا الشهر المبارك."
 
ربي يقدرنا على فعل الخير و على الصدقات في هذا الشهر الفضيل و في سائر الأيام
مشكور على الموضوع
 
قال ام أمينة:
ربي يقدرنا على فعل الخير و على الصدقات في هذا الشهر الفضيل و في سائر الأيام
مشكور على الموضوع
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اللهم امين اجمعين
بارك الله فيك على الرد القيم
 
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