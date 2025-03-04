تحلية الفلان بثلاث اذواق و القناش خفيفة وبنينة للسحور

GHcook
:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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الوصفة : نحضر سلطة الفواكه و المكونة من
موز مقطع و فراولة و تفاح مع عصير كوكتيل
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فانيلا
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فراولة
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق شوكولاطة
لما يغلي كل خليط نحطو في كيسان ونتركه يبرد وبعد ذلك نضيف سلطة الفواكه على فلان الفانيلا و الفراولة اما فلان الشوكلاطة
نحضر الكراميل (كأس شاي سكر على نار متوسطة حتى يذوب +ملعقة صغيرة زبدة + كأس شاي كريمة سائلة )و بعدها نضيف الموز مقطع
و نحضر القناش: نصف كأس كريمة سائلة +100غ شوكولاطة
نحط طبقة الكراميل بالموز على فلان شوكولاطة ونضيف القناش ونزينها بالجوز
صح فطوركم ويومكم مقبول
طريقة التحضير بالتفصيل على رابط الفيديو :
موز مقطع و فراولة و تفاح مع عصير كوكتيل
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فانيلا
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فراولة
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق شوكولاطة
لما يغلي كل خليط نحطو في كيسان ونتركه يبرد وبعد ذلك نضيف سلطة الفواكه على فلان الفانيلا و الفراولة اما فلان الشوكلاطة
نحضر الكراميل (كأس شاي سكر على نار متوسطة حتى يذوب +ملعقة صغيرة زبدة + كأس شاي كريمة سائلة )و بعدها نضيف الموز مقطع
و نحضر القناش: نصف كأس كريمة سائلة +100غ شوكولاطة
نحط طبقة الكراميل بالموز على فلان شوكولاطة ونضيف القناش ونزينها بالجوز
صح فطوركم ويومكم مقبول
طريقة التحضير بالتفصيل على رابط الفيديو :