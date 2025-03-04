تحلية الفلان بثلاث اذواق و القناش خفيفة وبنينة للسحور

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
28 جانفي 2025
المشاركات
43
نقاط التفاعل
111
النقاط
5
الجنس
أنثى
الوصفة : نحضر سلطة الفواكه و المكونة من
موز مقطع و فراولة و تفاح مع عصير كوكتيل
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فانيلا
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فراولة
(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق شوكولاطة
لما يغلي كل خليط نحطو في كيسان ونتركه يبرد وبعد ذلك نضيف سلطة الفواكه على فلان الفانيلا و الفراولة اما فلان الشوكلاطة
نحضر الكراميل (كأس شاي سكر على نار متوسطة حتى يذوب +ملعقة صغيرة زبدة + كأس شاي كريمة سائلة )و بعدها نضيف الموز مقطع
و نحضر القناش: نصف كأس كريمة سائلة +100غ شوكولاطة
نحط طبقة الكراميل بالموز على فلان شوكولاطة ونضيف القناش ونزينها بالجوز
صح فطوركم ويومكم مقبول🌙🤗
طريقة التحضير بالتفصيل على رابط الفيديو :
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.

20250301_215352.jpg
 
قال ام أمينة:
ماشاء الله
يعطيك الصحة
وصفة سهلة و بمكونات بسيطة
واصلي تميزك ....
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك وينور طريقك ويفرج قلبك
اتميز بدعمكم اختي
صح فطورك
 
ما شاء الله تشهي
سلمت يداك على الطبق اللذيذ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

وۣۗهۣۗہۣۗم
كعكة فلان كريم كراميل <><><><>رووووووعة في المذاق
المشاركات
11
المشاهدات
895
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
A
تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان
المشاركات
10
المشاهدات
4K
حاتم خليفة
حاتم خليفة
assma 10
اطباق رمضانية
المشاركات
11
المشاهدات
2K
taleb2011
taleb2011
Ľă Mîšš HîBă
تارت بالفلان سهلة وبنينة
المشاركات
12
المشاهدات
2K
NASRO DZ
NASRO DZ
بنقابي افتخر
  • مغلق
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانيه ~التحليه ~
المشاركات
9
المشاهدات
2K
بنقابي افتخر
بنقابي افتخر
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top