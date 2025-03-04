تحلية الفلان بثلاث اذواق و القناش خفيفة وبنينة للسحور

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الوصفة : نحضر سلطة الفواكه و المكونة منموز مقطع و فراولة و تفاح مع عصير كوكتيل(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فانيلا(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق فراولة(فلان نوارة) نصف لتر حليب مع 50غ ذوق شوكولاطةلما يغلي كل خليط نحطو في كيسان ونتركه يبرد وبعد ذلك نضيف سلطة الفواكه على فلان الفانيلا و الفراولة اما فلان الشوكلاطةنحضر الكراميل (كأس شاي سكر على نار متوسطة حتى يذوب +ملعقة صغيرة زبدة + كأس شاي كريمة سائلة )و بعدها نضيف الموز مقطعو نحضر القناش: نصف كأس كريمة سائلة +100غ شوكولاطةنحط طبقة الكراميل بالموز على فلان شوكولاطة ونضيف القناش ونزينها بالجوزصح فطوركم ويومكم مقبولطريقة التحضير بالتفصيل على رابط الفيديو :