خيركم خيركم لأهله .. ⁦♡

لمعانُ الأحداق
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
وش احوالكم ؟ عساكم بخير
كيما علابالكم الأم والأخت والزوجة يتعبو بزاف في هذا رمضان ، وواش كانوا يديروه في الايام العادية يتضاعف وهذا ڨاع ناقص من اعمارهم وأعمالهم في هذا الشهر ، لذا خاوتي حاولوا :
# في سهرة برمج خرجة خرجهم يحوسوا يبدلو جو ، الروتين راه يقتل ، بلي قدرت ماشي لازم طلعهم للقمر .
# ماتتشرطتش بزاف فالماكلة ودير حساب بلي هوما تاني لازم يصلوا كيما نتا ، حاجة بسيطة وتسد الجوع وهي فرات .
# ارفد الصحون لي كليت فيها ، عاون فالغسيل ، ماشي عيب كيما يفهموك بعض المرضى النفسيين ، وهذيك ماهيش خدمة المرأة برك ، الزواج راه شركة 50٪ 50٪ وماشكيتش نجو خير من رسول صلى الله عليه وسلم لي حوايجو وكاين يخيطهم وحدو .
# شكون مايحبش يسمع كلمة شكر طيبة ؟ مالا علاش ماتقولهاش ؟ ممكن كلمة وحدة تبدل مزاج تاع شخص هذاك من تعب وقلق الى فرح وسعادة .
# هدية صغيرة ، كل واحد فينا يعرف يماه او اخته او زوجته واش تحب ، تدخل عليها بهذيك الهدية مهما كانت صغيرة راح تخلي أثر هايل .
الحياة ماهيش غير كوزينة وخدمة وتقسيم مسؤوليات ، مثل هذه السلوكات صغيرة وبسيطة بصح و الله غير هي حلاوتها
ربي يحفظكم ويباركلكم في ذويكم
صحا فطوركم