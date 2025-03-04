خيركم خيركم لأهله .. ⁦♡

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لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
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الحلول
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محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى


السلام عليكم
وش احوالكم ؟ عساكم بخير

كيما علابالكم الأم والأخت والزوجة يتعبو بزاف في هذا رمضان ، وواش كانوا يديروه في الايام العادية يتضاعف وهذا ڨاع ناقص من اعمارهم وأعمالهم في هذا الشهر ، لذا خاوتي حاولوا :

# في سهرة برمج خرجة خرجهم يحوسوا يبدلو جو ، الروتين راه يقتل ، بلي قدرت ماشي لازم طلعهم للقمر .

# ماتتشرطتش بزاف فالماكلة ودير حساب بلي هوما تاني لازم يصلوا كيما نتا ، حاجة بسيطة وتسد الجوع وهي فرات .

# ارفد الصحون لي كليت فيها ، عاون فالغسيل ، ماشي عيب كيما يفهموك بعض المرضى النفسيين ، وهذيك ماهيش خدمة المرأة برك ، الزواج راه شركة 50٪ 50٪ وماشكيتش نجو خير من رسول صلى الله عليه وسلم لي حوايجو وكاين يخيطهم وحدو .

# شكون مايحبش يسمع كلمة شكر طيبة ؟ مالا علاش ماتقولهاش ؟ ممكن كلمة وحدة تبدل مزاج تاع شخص هذاك من تعب وقلق الى فرح وسعادة .

# هدية صغيرة ، كل واحد فينا يعرف يماه او اخته او زوجته واش تحب ، تدخل عليها بهذيك الهدية مهما كانت صغيرة راح تخلي أثر هايل .

الحياة ماهيش غير كوزينة وخدمة وتقسيم مسؤوليات ، مثل هذه السلوكات صغيرة وبسيطة بصح و الله غير هي حلاوتها

ربي يحفظكم ويباركلكم في ذويكم 💙

صحا فطوركم
 
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