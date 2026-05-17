مضاعفة العمل في العشر من ذي الحجة

-قال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة: عشرة آلاف يوم" ..قال: يعني في الفضل
قال المنذري: رواه البيهقي وإسناده لا بأس به.

-وقال الأوزاعي: " بلغني أنَّ العمل في اليوم من أيَّام العشر كقدرِ غزوة في سبيل الله، يصام نهارها، ويحرس ليلها ". رواه البيهقي.

-(أيام) عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان.

فلنجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة: من صلاة، وصيام، وصدقة، ونسك، وتلاوة، وذكر لله تعالى، وبذل، وإحسان، وسائر القربات.
 

