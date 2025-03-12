حاتم خليفة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
ترأس يوم أمس الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إجتماع عمل لدراسة وضعية النقل الجوي. لا سيما وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تقرّر على إثر هذا الإجتماع إنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي. تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي
ترأس يوم أمس الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إجتماع عمل لدراسة وضعية النقل الجوي. لا سيما وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تقرّر على إثر هذا الإجتماع إنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي. تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.