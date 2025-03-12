إنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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السلام عليكم

رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي


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ترأس يوم أمس الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إجتماع عمل لدراسة وضعية النقل الجوي. لا سيما وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تقرّر على إثر هذا الإجتماع إنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي. تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
 
وعليكم السلام

كان الاجدر تطوير اسطول الجوية الجزائرية وتحويل الطائرات القديمة العتيقة الى التقاعد وتحسين الخدمات والارتقاء بها بدل انشاء فرع جديد تحت ادارة نفس الخطوط الجوية الجزائرية !!


شكرًا لك على الخبر.
 
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