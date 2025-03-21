آخر حصة للمنافسة "النهائي" في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل الجهوية "أختكم الصحافية الساخرة "

Tama Aliche
:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم و رحمة الله
كالعادة كل جمعة مساءا أذكركم فضلا وليس أمرا أن تدعموني في آخر حصة للمنافسة . . "النهائي في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل الجهوية
التردد "89.9"
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965
في حال التعادل يلجأ لجنة التحكيم لتصويت الجمهور .. وكما تعلمون أنا "لماوية " لابد للماويين بالفوز إن شاء الله دعواتكم لي سأحاول بدل جهدي كله يارب بمعونة من الله أسأله الثبات و التيسير وأن يفتح عني فتحا مبينا جميلا مباركا طيبا
يارب نبشركم بالفوز بالمرتبة الأولى يااارب
ماتنساونيش غدوا إن شاء الله على إذاعة جيجل على الزوج .. اجتهدوا في أواخر رمضان مابقاش ياخا اجتهدوا هذه تان تعتبر عيادة اياااو اللماويين واللماويات
انا رقم "2" المتسابقة الثانية "فاطمة عليليش
مع أنه حابة نربح بدون تصويت يارب يعني بقدراتي و اجتهادي الذي لطالما كنت أعمل عليه لأصل إلى الإذاعة و أمنياتي مسابقة وطنية و دولية لم لا ؟
هذا ما تبقى من أحلامي التي لم تمت بعد .. يااارب حققها
كالعادة كل جمعة مساءا أذكركم فضلا وليس أمرا أن تدعموني في آخر حصة للمنافسة . . "النهائي في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل الجهوية
التردد "89.9"
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965
في حال التعادل يلجأ لجنة التحكيم لتصويت الجمهور .. وكما تعلمون أنا "لماوية " لابد للماويين بالفوز إن شاء الله دعواتكم لي سأحاول بدل جهدي كله يارب بمعونة من الله أسأله الثبات و التيسير وأن يفتح عني فتحا مبينا جميلا مباركا طيبا
يارب نبشركم بالفوز بالمرتبة الأولى يااارب
ماتنساونيش غدوا إن شاء الله على إذاعة جيجل على الزوج .. اجتهدوا في أواخر رمضان مابقاش ياخا اجتهدوا هذه تان تعتبر عيادة اياااو اللماويين واللماويات
انا رقم "2" المتسابقة الثانية "فاطمة عليليش
مع أنه حابة نربح بدون تصويت يارب يعني بقدراتي و اجتهادي الذي لطالما كنت أعمل عليه لأصل إلى الإذاعة و أمنياتي مسابقة وطنية و دولية لم لا ؟
هذا ما تبقى من أحلامي التي لم تمت بعد .. يااارب حققها