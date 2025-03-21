آخر حصة للمنافسة "النهائي" في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل الجهوية "أختكم الصحافية الساخرة "

Tama Aliche

Tama Aliche

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السلام عليكم و رحمة الله
كالعادة كل جمعة مساءا أذكركم فضلا وليس أمرا أن تدعموني في آخر حصة للمنافسة . . "النهائي في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل الجهوية

التردد "89.9"
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965

في حال التعادل يلجأ لجنة التحكيم لتصويت الجمهور .. وكما تعلمون أنا "لماوية " لابد للماويين بالفوز إن شاء الله 😁 دعواتكم لي سأحاول بدل جهدي كله يارب بمعونة من الله أسأله الثبات و التيسير وأن يفتح عني فتحا مبينا جميلا مباركا طيبا
يارب نبشركم بالفوز بالمرتبة الأولى يااارب

ماتنساونيش غدوا إن شاء الله على إذاعة جيجل على الزوج .. اجتهدوا في أواخر رمضان 😁 مابقاش ياخا اجتهدوا هذه تان تعتبر عيادة اياااو اللماويين واللماويات

انا رقم "2" المتسابقة الثانية "فاطمة عليليش

مع أنه حابة نربح بدون تصويت يارب يعني بقدراتي و اجتهادي الذي لطالما كنت أعمل عليه لأصل إلى الإذاعة و أمنياتي مسابقة وطنية و دولية لم لا ؟
هذا ما تبقى من أحلامي التي لم تمت بعد .. يااارب حققها

 
كيما يقولوا ناس بكري .... الثالثة ثابته ... ان شاء الله بربي تكوني الرابحة في النسخة الحالية

كل التوفيق لك ... المزيد من التركيز ... الهيبة والخوف حطيلهم Mode OFF ... وربي يوفقك ☺️
 
قال Fethi.dz:
كيما يقولوا ناس بكري .... الثالثة ثابته ... ان شاء الله بربي تكوني الرابحة في النسخة الحالية
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يارب تكون كما قالوها يااااااارب
قال Fethi.dz:
كل التوفيق لك ... المزيد من التركيز ... الهيبة والخوف حطيلهم Mode OFF ... وربي يوفقك ☺️
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اللهم آمين
سأحاول السيطرة على الخوف بإذن الله تعالى .. لابد أن أقرأ و ارتل مثلما أرتل أقرأ عن شيخي و في البيت وعند محاولاتي في القراءة لوحدي ..

شكرا لدعمك شاف "فتحي" 😊
 
قال Fethi.dz:
@Tama Aliche ممكن ذكر التوقيت الذي تبث فيه الحلقة عبر أثير اداعة جيجل الجهوية ؟
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ذكرته .. دائما تبث على الساعة الثانية زوالا
( على الزوج ) إن شاء الله
 

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