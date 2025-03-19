آخر مشاركة

Zili Na

Zili Na

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 مارس 2025
المشاركات
44
نقاط التفاعل
183
النقاط
5
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
أنثى
"آخر مشاركة… اجعلها بصمة خير"



بعدما قرأت موضوع أمين بعنوان "أمين محمد في ذمة الله", شعرت بصدمة… رغم أنه كان مجرد مزحة ( كاميرا كاشي)، ورغم أنني لا أعرفه شخصيًا، إلا أن أي إنسان لا يحب الموت لغيره. توقفت للحظة وقلت في نفسي: أنا، أنت، كلنا سنرحل فجأة! بلا سابق إنذار، بلا فرصة لنودّع من نحب، بلا وقت لنتمّم ما كنا ننوي إنجازه… لأننا، في النهاية، مغادرون لا محالة، وهذه الدنيا زائلة لا بقاء فيها.



الموت لا يستأذن، لا يمنح فرصة أخيرة، ولا ينتظر حتى نصحح أخطاءنا. في كل مرة نكتب كلمة، نترك تعليقًا، ننشر فكرة… ننسى أن ذلك قد يكون آخر ما يخرج منا في هذه الحياة. نضحك، نتجادل، نغتاب، نحقد، نؤذي بعضنا… ثم ماذا؟ ماذا سيبقى منا حين يحين موعد الرحيل؟ هل سيتذكرنا الناس بالخير؟ أم سيقرؤون كلماتنا القديمة ويدعون علينا؟ هل سنترك أثرًا طيبًا يشفع لنا، أم ذنوبًا تثقل ميزاننا حين نكون في أمسّ الحاجة إلى حسنة؟



نحن كأعضاء في هذا المنتدى نقضي ساعات في التفاعل، نكتب المواضيع، نرد على النقاشات، نشارك أفكارنا وآراءنا… لكن هل فكرنا يومًا أن إحدى هذه المشاركات قد تكون الأخيرة؟ هل فكرنا كيف سيذكرنا الأعضاء الآخرون بعد غيابنا؟



المنتديات مليئة بعضويات غابت دون وداع، أشخاص كانوا نشيطين، يكتبون ويعلقون، ثم اختفوا فجأة… ربما تركوا المنتدى فقط، وربما غادروا هذه الدنيا إلى الأبد. تخيّل أن آخر مشاركة لك هي ما سيبقى باسمك، فكيف تحب أن تكون؟



نصيحة لكل عضو:



✦ اجعل مشاركاتك تحمل فائدة، فربما تكون آخر ما تتركه هنا.

✦ تجنّب الكلمات الجارحة، فلن تعرف متى تكون آخر كلمة تكتبها.

✦ ساعد غيرك، وكن ذكرى طيبة في المنتدى، حتى إذا غبت، بقي أثرك الطيب.

✦ لا تنسَ أن الدنيا قصيرة، والإنترنت لا ينسى، فليكن ما تتركه شاهد خير لك.



إذا كانت هذه آخر مشاركة لك… فهل أنت راضٍ عنها؟

 
صحيح ما تفضلتي به
وقد نجد انفسنا في هاذا الموضع في اي لحظة
والانسان لا يعلم كيف ومتى يدركه الموت
وما ننشره ونكتبه قد يكون حسنة جارية و قد يكون سيئة جارية كذلك وهذه هي الخسارة الكبرى
وجليا بنا ان نسعى و نعمل على الفوز يوم الحساب ونترك خلفنا اعمالا صالحة تخفف عنا او ترفع درجاتنا يوم الحساب ويوم لا ينفع ندم.
 
بنت اختي خليتي الدمعة تطيح
كلامك صحيح و في الصميم
حتى في الخصام تفكر ممكن اللي راك مخاصمه تسمع خبره
او تقرا في صفحة الفايسبوك عن وفاته
راح تحس شحال الدنيا هاذي تافهة
انا تفكرت مشاكلي مع عايلتي و خواتاتي كاين لي عندها سنوات
ما تلاقيناش و كاين وحدة كي زادت ربيتها و مديت ليها
و ساندتها و ما خليتهاش تتحقر حتى نجحت
لكن في الاخير قاطعتني
حطوني في خيار اني نسمح في زوجتي و بناتي
انا اختارين نكون مع زوجتي و مع بناتي
الله يصلح حالنا و ربي يغفر لينا
حاولت لكن كل ما نحاول نسمع كلام و يتضرب الباب في وجهي
او يعملولي عفسة تجرح
جعت و تخصيت و مرضت و احتاجيت كل هاذي ما أثرش فيهم
الله يهدينا اجمعين
شكرا بنت اختي كلامك في الصميم
 

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