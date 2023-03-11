بمناسبة شهر رمضان ـ الدعوة عامة لجميع اعضاء اللمة ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,493
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
احبابنا في اللمة الطيبة
ماهي إلا ايام قلائل و نجتمع على رحاب و نفحات أعظم الشهور و الأيام
شهر رمضان الكريم ربنا يبلغنا إياه لا فاقدين و لا مفقودين
و ربي ييسر لينا العمل الصالح في السر و العلن و ربي يتقبله منا لا مفرطين و لا مقصرين

منذ مواسم و الشهر الفضيل على اللمة غير
نجتمع على الخير دائما و على الأجر دوما و على المحبة و الـتآخي ابدا
هي فرصة للعمل الطيب و ما اجمله عندما يكون مهدى للجميع
لذالك
نحتاج الى جهد الجميع وتواجد الجميع
نترك لكم المجال واسع شاسع لتقديم الدروس و السلاسل و الفوائد و حتى الابتسامة
كل هذا من اجل الاجر الجزيل

نقترح عليكم و منكم الاجتهاد و الابداع
ـ بإمكانكم تقديك دروس يومية لتفسير ميسر لآيات قصيرة نافعة
ـ أحاديث صحيحة بشرح ميسر
ـ قصص في السيرة و الهدي النبوي ميسر
ـ ألــغاز فكرية و فقهية
ـ موضوع إعرف من العضو هاذي من اجل ان يجتمع الجميع
حولها نحتاج من يديرها و نشرح له الطريقة
ـ نكت و مزحات و قصص و فكاهة
ـ هناك مسابقات فكرية و دينة نحن من يتكفل بها

عموما المجال متاح للجميع و من يريد ان يجسد أي فكرة يتصل بنا لنهيء المجال لكم جميعا
 
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