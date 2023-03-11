بمناسبة شهر رمضان ـ الدعوة عامة لجميع اعضاء اللمة ـ

بسم الله

احبابنا في اللمة الطيبة

ماهي إلا ايام قلائل و نجتمع على رحاب و نفحات أعظم الشهور و الأيام

شهر رمضان الكريم ربنا يبلغنا إياه لا فاقدين و لا مفقودين

و ربي ييسر لينا العمل الصالح في السر و العلن و ربي يتقبله منا لا مفرطين و لا مقصرين



منذ مواسم و الشهر الفضيل على اللمة غير

نجتمع على الخير دائما و على الأجر دوما و على المحبة و الـتآخي ابدا

هي فرصة للعمل الطيب و ما اجمله عندما يكون مهدى للجميع

لذالك

نحتاج الى جهد الجميع وتواجد الجميع

نترك لكم المجال واسع شاسع لتقديم الدروس و السلاسل و الفوائد و حتى الابتسامة

كل هذا من اجل الاجر الجزيل



نقترح عليكم و منكم الاجتهاد و الابداع

ـ بإمكانكم تقديك دروس يومية لتفسير ميسر لآيات قصيرة نافعة

ـ أحاديث صحيحة بشرح ميسر

ـ قصص في السيرة و الهدي النبوي ميسر

ـ ألــغاز فكرية و فقهية

ـ موضوع إعرف من العضو هاذي من اجل ان يجتمع الجميع

حولها نحتاج من يديرها و نشرح له الطريقة

ـ نكت و مزحات و قصص و فكاهة

ـ هناك مسابقات فكرية و دينة نحن من يتكفل بها



عموما المجال متاح للجميع و من يريد ان يجسد أي فكرة يتصل بنا لنهيء المجال لكم جميعا