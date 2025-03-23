للنساء فقط🤫موضوع للترفيه😊

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو صحا فطوركم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.كل سيدة في رمضان مهما كانت خبرتها في الطبخ لابد أن يأتي يوم ما وتنسى شيى أو ترتكب خطأ في طبختها مع عائلتها او أمام الضيوفبغيت في هذا الموضوع تحكولنا اخطاؤكم المطبخية الطريفة في هذا رمضان ما تحشموش امهر الشيفات للطبخ ويغلطونبدا أنا.كان من سبب غيابي طيلة شهر عن المنتدى مسؤولية جديدة ههه مع مسؤولية الدراسة في الثانوية وفي المسجد.امي شفاها الله كانت مريضة وممنوع عليها الحركة وانا وحدي في البيت اخر العنقود كان لازم اتحمل مسؤولية اشغال البيت تنظيف وطبخ لكن أن اطبخ في شهر رمضان هذا كان اصعب مسؤولية اتحملها في حياتيعموما ابي وامي والضيوف يقولو اكلك طيب مقارنة بسني 16سنةماتقولوش ليا كيف ما تقولي نانا ربي يحفظها راكي كبيرة بكري الي قدك عندها خمس اولاد وطيب 5ذبياح وحدها في الاعراساول غلطة عملتها اول يوم في رمضان كسرة رخساس دون ملح نسيت نحطوثاني غلطة قليت السردين في العسيلة بدل زيتجا سردين معسل مكرملثالث غلطة وكانو ضيوف درت ليهم تحلية وانا نطلع في كرام شونتيي مابغاتش تطلع لا بالخلاط لا بيدي نشفتلي ريقي من بعد طلعت حطيت فاني غبرة هههه ما نفرقش بيناتهم لانه نشروها بالميزان.رابع غلطة قلت خلي نتعلم بقلاوة في المول العجيب الي داير حالة الصغير هذاك وجدت الحشو خلطت جوز ولوز وكوكاو وفي بلاصة ماء زهر حطيت الخل ومافقتش حتى طيبتها جات مليحة الشكل بصح الطعم ما تفهمش واش حلو مع خلجا وقت الصلاة من بعد نكمل باقي الندبات الي درتهم في المطبخبنات اللمة ما تحشموش شاركونا غلطاتكم المطبخية والطريفة وردة فعل العائلة وحتى اخوتي الاعضاء معليش تشاركونا إذا جربتو الطبخ لأول مرة.