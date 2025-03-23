  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

للنساء فقط🤫موضوع للترفيه😊

فاتن سيلين

فاتن سيلين

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🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🌺
و صحا فطوركم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
🤲🤲🤲🤲🤲
كل سيدة في رمضان مهما كانت خبرتها في الطبخ لابد أن يأتي يوم ما وتنسى شيى أو ترتكب خطأ في طبختها مع عائلتها او أمام الضيوف
بغيت في هذا الموضوع تحكولنا اخطاؤكم المطبخية الطريفة في هذا رمضان ما تحشموش امهر الشيفات للطبخ ويغلطو😂
نبدا أنا 🤩
.كان من سبب غيابي طيلة شهر عن المنتدى مسؤولية جديدة ههه مع مسؤولية الدراسة في الثانوية وفي المسجد.امي شفاها الله كانت مريضة وممنوع عليها الحركة وانا وحدي في البيت اخر العنقود كان لازم اتحمل مسؤولية اشغال البيت تنظيف وطبخ لكن أن اطبخ في شهر رمضان هذا كان اصعب مسؤولية اتحملها في حياتي 😅
عموما ابي وامي والضيوف يقولو اكلك طيب مقارنة بسني 16سنة ☺️ماتقولوش ليا كيف ما تقولي نانا ربي يحفظها راكي كبيرة بكري الي قدك عندها خمس اولاد وطيب 5ذبياح وحدها في الاعراس 🤣

🔴اول غلطة عملتها اول يوم في رمضان كسرة رخساس دون ملح نسيت نحطو🤣
🔴ثاني غلطة قليت السردين في العسيلة بدل زيت 😂جا سردين معسل مكرمل 🤣
🔴ثالث غلطة وكانو ضيوف درت ليهم تحلية وانا نطلع في كرام شونتيي مابغاتش تطلع لا بالخلاط لا بيدي نشفتلي ريقي من بعد طلعت حطيت فاني غبرة هههه ما نفرقش بيناتهم لانه نشروها بالميزان.
🔴رابع غلطة قلت خلي نتعلم بقلاوة في المول العجيب الي داير حالة الصغير هذاك وجدت الحشو خلطت جوز ولوز وكوكاو وفي بلاصة ماء زهر حطيت الخل ومافقتش حتى طيبتها جات مليحة الشكل بصح الطعم ما تفهمش واش حلو مع خل😂

جا وقت الصلاة من بعد نكمل باقي الندبات الي درتهم في المطبخ🤣

🌹🌹بنات اللمة ما تحشموش شاركونا غلطاتكم المطبخية والطريفة وردة فعل العائلة وحتى اخوتي الاعضاء معليش تشاركونا إذا جربتو الطبخ لأول مرة.
 

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