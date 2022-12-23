سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن".. و ثاني موضوع "المسامح يعاودولو الجاست"..

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 426
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- في وحد البلاد
- الجنس
- أنثى
في برنامج "المسامح كريم".. وفجاة بعد مرور السنوات قلت نتخيل يجيبوني في هذا البرنامج وحينها تشوفو نورمال" Tama" تدخل وراء الستار و تقلبها نخنقهم كامل لذا تابعوا معي هنا الحلقة المنتظرة الآن على منتدى اللمة الجزائري.. بعنوان: "فتاة جزائرية بملامح براءة لم تراها من قبل تفرقهم كامل " ( هنا نفتح قوس نقول لاصدقائي فاللمة قلنا براءة يعني براءة تقبلوها هذي ياو منكذبش عليكم ههههه خلونا مع العنوان اللي يجذب المشاهدين "
المقدم: سيداتي اللي مايتفهموش مع ساداتهم ديما الرشق يا محاينك.. نقدم لكم حلقة ليست كباقي الحلقات التي حتما لن تصدقوا نهايتها الدعوة حماااات حمااات
هااااا قد حنت الأيام و تعبت الضمائر بعد تحركها لنرى فيها وجوها تعود فجأة لاخطائها لتعتذر بعد الظلم و ما فعلوه لمن عاملهم بأطيب الأخلاق و احسنها بل وقف معهم في الشدائد فكان لهم النكران و خرجات تصدم..
ومعنا اول كلمة نبدأ مع الاخت التي تجلس أمامكم والتي لا تعلم وربما قد يزور راسها الشك لم تم استدعائها لبرنامج "كابابل تتشقف الريسان"
• أهلا بك سيدتي
•شكرا لك..
•طبعا كما قلت بلاك معلابلكش علاه جبناك لهنا
•معلبليش لكن واش حطيت في راسي بلاك كاش ماربحت حاجة بلاك طومبولا خرجت فيها ولا كاش سيارة تعطوهالي
•الجمهور: "مابغاش يضحك شغل صاحب دوبل فوسات محمد رغيس كي يدير نكتة وتضحك الناس شغل من الزعاف "
•إذن قبل أن نبدأ الحديث نعرفوكم بالسيدة التي من بلد الجزائر ومن مدينة جيجل و اسمها جميل مثلها "فاطمة" وسنعود إليكم بعد هذا الفاصل
الفاصل مكتوب
( •واش شريكي تبان صافا با..
•والله مانيش مليح خلاص.. تلفون في باطل تتفرج بعينيك ووقتك وماتلقاش حاجة تضحك اووو
•اه هذا اللي بيك متخممش اصحبي راه ظهر واحد واش نقولك العالمية مكانش كيفاش ماتضحكش .. اكتب فقط محمد رغيس وشوف الضحك صح
• اه صحيت صحبي علابلي مول ثقة.. دوك نحوس عليه
ايا يوتوب بحث: محمد رغيس والضحك
اليوتوب: دوكا هذا بنادم يضحكو معاه ؟؟
وهنا السيد و الشعب كامل ضحك لاول مرة اشهار تحب تشوفو وانت مش مقلق )
إشهارات الصحافية الساخرة كي تعول تدخل المجال
•سيداتي ناس ملاح وساداتي يلزمهم الفلقة ها قد عدنا من جديد مع الآنسة فاطمة المعروفة بين ناسها باسم "Tama" إذن خلينا نسقسيوها اذا عندها في راسها ناس يا ترى ظلموها شي نهار.. واش تقول "Tama"؟
•واش تقصد هنا (حكمها توسوسيس صاي " اه دوكا فهمني واش صاري هنا علاه جبتني لهنا..؟
•بلعقل ما تقلقيش يا طفلة دوك نجبدولك على واشما يعجبكش وتقلق حينها براحتك..
حنا نقولوك شوفس فالشاشة لهنا وراح يخرجلك الماضي اللي كان ليك كية..
وتفتحت الشاشة ايااا ويبانو شي ناس باينة مايعجبهاش الحال نظرتها ليهم سكتت لحظة ما قدرت تقعد ماقدرت توقف
«شكون هوما: الاهل.. لافامي.. الاصدقاء.. الجيران.. الناس اللي تعامل معاهم واللي ماتعرفهمش ولحقوك ووو... هذو كامل فيهم اللي غلط بزاف وي.. السم ولى في كل مضرب ما تتوقعش كامل منين تجيك الضربة»
المقدم: "تخيل جميع اللي ضروك بزاف في حياتك بعد ماخربوا فيك بعد سنوات يرجعوا وعندهم ما يقولو كيفاش تتعامل معاهم؟؟"
هكذا مع "Tama" الي جاو هذو الناس وطلبو منا نستدعيوها لهنا باش يطلبو منها سماح على واش غلطوا معاها..
صاريتلي هكذا في هذا البرنامج اللي استضفت نفسي فيه وراني نتخيل فالناس اللي وراء الستار تحكي بكل جرأة وعندها بزاف كلام تقولو بعد الخراب اللي زرعته في حياتك و فات ما فات كيفاش السنوات بعد ما تحسسك الدنيا بنفس الشي اللي درتو ترجع باش تطلب سماح؟؟
( اكيد انا مامبا عطيتهم الفرصة باش يحكيولي واش حسوا بعد ما فاتت السنوات )
المقدم: " خليك معانا واسمعي بلاك يلين قلبك وتسامحيهم.. "
• واش حابني نسمع.. ؟؟ نسمع منهم بلي نفس الجاست ونفس الخطأ تعاود منهم وكانوا فرحانين وقت انا نتعذب.. الثقة في نفسك زعزوها واش بيك تسامح مرة ماشي كل مرة ونفس الخطأ لا لا هنا لازم تقولهم انت: "ما تستاهلوش تتسامحو" ياك فوت زحدي ليام كامل مقهورة بزاش دارو ايه واشنو ما بينتش هذا ماكان بانتلهم عادي يوم كانوا في وقتهم صحاح ايه بصح انا الدنيا ماديتش حقي كيفاش في سماء الله نقوله يا رب فاصي خلاص راني سامحتهم لا لا انا الدنيا سمحت فيها من حقي لكن عند الله بيناتنا كلام خلاف تم صح الكلام يجيب الحق ويخلصو.. "
جا واحد فيهم ينطق حبستو تم تم : "صوتك مانحبش نسمعو فما ادراك.. مكلاه نهار سامحتهم عاودو رجعوا يضرو اكثر.. منقدرش نتخيل في حياتي بعد الان انتهى."
ايا رفدت روحي وقبل ما نخرج كالعادة النكت تاعي اللي تضحك كل العالم قلت للمقدم الصامط وبزاف منهم فالتلفزيون تاعنا : "كاش كابة تاع دراهم ولا ماتخلصوش بالدراهم انتم؟ تخلصو بالتسامح والبوس.. ها وجهي الى سامحت وأدعو كل واحد دخل للبرنامج هذا بلاك تسامح خلي البرنامج يتوقف"
•الجمهور: "ماضحكش و اللي محبيتهمش يضحكو يا بن عمي ضحكو يعييو الاعداء عمبالهم نسامحهم"
ايا بعد ما خرجت رجعت شفت الحلقة فالتلفزيون بعد ما حطوها..حبيت نشوف وجهي كيفش خرج لقيتهم فريمون ماغلطوش كي كتبوا كلمة "البراءة" مكنتش عارفة هكا انا المهم السي المقدم قالهم بعد ما روحت انا : "شح تستاهلوا يعني عندها الحق كي ماسامحتكمش لوكان سامحتكم نعطيها كف"
هذا فقط موضوع بسيط ولكم الخط لتبادل الآراء.. أما عن رأيي فهو كنصيحة: " ماتكثرش بالغلطة على حساب انسان قلبه طيب علابلك يسامحك ما تجي شي نهار وتحبسلك المعاملة هذي و من بعد تجي تقول بكل جراة و ثقة أنه المسامح كريم.. مابقاش كريم اللي يسامح بل يزيدو يعاودولو الجاست وكتر.. مني انا ما نسامحش و خليتهالهم لربي بإذن الله لانه ظلم واخطاء بعض البشر معك هي جزء من حياتك تصنع شخصيتك؛ فمنهم من اصبح ضعيف الشخصية ومنهم من مرض ومنهم من اصبح قاسي لا يرى احد امامه ومنهم من اصبح يؤذي الآخرين بمثل ما تأذى.. ومنهم من عاش مكوي ومتعذب ايامه وساكت ومخبي مثلي تماما هذا الاخير .. " ومام نسامح ربي راح يرجعلكم ليها شي نهار يا يفكركم فالدنيا وهذي مأكدة؛ يا يخليها لنهار نتلاقاو و وتشوف بعينك كيفش عذبت هذاك الانسان بظلمك و أذيتك.. " مام طلب السماح مايطفيش الكية ذيك محال..
كانت معاكم: Tama Aliche
بعودة خفيفة ☺
المقدم: سيداتي اللي مايتفهموش مع ساداتهم ديما الرشق يا محاينك.. نقدم لكم حلقة ليست كباقي الحلقات التي حتما لن تصدقوا نهايتها الدعوة حماااات حمااات
هااااا قد حنت الأيام و تعبت الضمائر بعد تحركها لنرى فيها وجوها تعود فجأة لاخطائها لتعتذر بعد الظلم و ما فعلوه لمن عاملهم بأطيب الأخلاق و احسنها بل وقف معهم في الشدائد فكان لهم النكران و خرجات تصدم..
ومعنا اول كلمة نبدأ مع الاخت التي تجلس أمامكم والتي لا تعلم وربما قد يزور راسها الشك لم تم استدعائها لبرنامج "كابابل تتشقف الريسان"
• أهلا بك سيدتي
•شكرا لك..
•طبعا كما قلت بلاك معلابلكش علاه جبناك لهنا
•معلبليش لكن واش حطيت في راسي بلاك كاش ماربحت حاجة بلاك طومبولا خرجت فيها ولا كاش سيارة تعطوهالي
•الجمهور: "مابغاش يضحك شغل صاحب دوبل فوسات محمد رغيس كي يدير نكتة وتضحك الناس شغل من الزعاف "
•إذن قبل أن نبدأ الحديث نعرفوكم بالسيدة التي من بلد الجزائر ومن مدينة جيجل و اسمها جميل مثلها "فاطمة" وسنعود إليكم بعد هذا الفاصل
الفاصل مكتوب
( •واش شريكي تبان صافا با..
•والله مانيش مليح خلاص.. تلفون في باطل تتفرج بعينيك ووقتك وماتلقاش حاجة تضحك اووو
•اه هذا اللي بيك متخممش اصحبي راه ظهر واحد واش نقولك العالمية مكانش كيفاش ماتضحكش .. اكتب فقط محمد رغيس وشوف الضحك صح
• اه صحيت صحبي علابلي مول ثقة.. دوك نحوس عليه
ايا يوتوب بحث: محمد رغيس والضحك
اليوتوب: دوكا هذا بنادم يضحكو معاه ؟؟
وهنا السيد و الشعب كامل ضحك لاول مرة اشهار تحب تشوفو وانت مش مقلق )
إشهارات الصحافية الساخرة كي تعول تدخل المجال
•سيداتي ناس ملاح وساداتي يلزمهم الفلقة ها قد عدنا من جديد مع الآنسة فاطمة المعروفة بين ناسها باسم "Tama" إذن خلينا نسقسيوها اذا عندها في راسها ناس يا ترى ظلموها شي نهار.. واش تقول "Tama"؟
•واش تقصد هنا (حكمها توسوسيس صاي " اه دوكا فهمني واش صاري هنا علاه جبتني لهنا..؟
•بلعقل ما تقلقيش يا طفلة دوك نجبدولك على واشما يعجبكش وتقلق حينها براحتك..
حنا نقولوك شوفس فالشاشة لهنا وراح يخرجلك الماضي اللي كان ليك كية..
وتفتحت الشاشة ايااا ويبانو شي ناس باينة مايعجبهاش الحال نظرتها ليهم سكتت لحظة ما قدرت تقعد ماقدرت توقف
«شكون هوما: الاهل.. لافامي.. الاصدقاء.. الجيران.. الناس اللي تعامل معاهم واللي ماتعرفهمش ولحقوك ووو... هذو كامل فيهم اللي غلط بزاف وي.. السم ولى في كل مضرب ما تتوقعش كامل منين تجيك الضربة»
المقدم: "تخيل جميع اللي ضروك بزاف في حياتك بعد ماخربوا فيك بعد سنوات يرجعوا وعندهم ما يقولو كيفاش تتعامل معاهم؟؟"
هكذا مع "Tama" الي جاو هذو الناس وطلبو منا نستدعيوها لهنا باش يطلبو منها سماح على واش غلطوا معاها..
صاريتلي هكذا في هذا البرنامج اللي استضفت نفسي فيه وراني نتخيل فالناس اللي وراء الستار تحكي بكل جرأة وعندها بزاف كلام تقولو بعد الخراب اللي زرعته في حياتك و فات ما فات كيفاش السنوات بعد ما تحسسك الدنيا بنفس الشي اللي درتو ترجع باش تطلب سماح؟؟
( اكيد انا مامبا عطيتهم الفرصة باش يحكيولي واش حسوا بعد ما فاتت السنوات )
المقدم: " خليك معانا واسمعي بلاك يلين قلبك وتسامحيهم.. "
• واش حابني نسمع.. ؟؟ نسمع منهم بلي نفس الجاست ونفس الخطأ تعاود منهم وكانوا فرحانين وقت انا نتعذب.. الثقة في نفسك زعزوها واش بيك تسامح مرة ماشي كل مرة ونفس الخطأ لا لا هنا لازم تقولهم انت: "ما تستاهلوش تتسامحو" ياك فوت زحدي ليام كامل مقهورة بزاش دارو ايه واشنو ما بينتش هذا ماكان بانتلهم عادي يوم كانوا في وقتهم صحاح ايه بصح انا الدنيا ماديتش حقي كيفاش في سماء الله نقوله يا رب فاصي خلاص راني سامحتهم لا لا انا الدنيا سمحت فيها من حقي لكن عند الله بيناتنا كلام خلاف تم صح الكلام يجيب الحق ويخلصو.. "
جا واحد فيهم ينطق حبستو تم تم : "صوتك مانحبش نسمعو فما ادراك.. مكلاه نهار سامحتهم عاودو رجعوا يضرو اكثر.. منقدرش نتخيل في حياتي بعد الان انتهى."
ايا رفدت روحي وقبل ما نخرج كالعادة النكت تاعي اللي تضحك كل العالم قلت للمقدم الصامط وبزاف منهم فالتلفزيون تاعنا : "كاش كابة تاع دراهم ولا ماتخلصوش بالدراهم انتم؟ تخلصو بالتسامح والبوس.. ها وجهي الى سامحت وأدعو كل واحد دخل للبرنامج هذا بلاك تسامح خلي البرنامج يتوقف"
•الجمهور: "ماضحكش و اللي محبيتهمش يضحكو يا بن عمي ضحكو يعييو الاعداء عمبالهم نسامحهم"
ايا بعد ما خرجت رجعت شفت الحلقة فالتلفزيون بعد ما حطوها..حبيت نشوف وجهي كيفش خرج لقيتهم فريمون ماغلطوش كي كتبوا كلمة "البراءة" مكنتش عارفة هكا انا المهم السي المقدم قالهم بعد ما روحت انا : "شح تستاهلوا يعني عندها الحق كي ماسامحتكمش لوكان سامحتكم نعطيها كف"
هذا فقط موضوع بسيط ولكم الخط لتبادل الآراء.. أما عن رأيي فهو كنصيحة: " ماتكثرش بالغلطة على حساب انسان قلبه طيب علابلك يسامحك ما تجي شي نهار وتحبسلك المعاملة هذي و من بعد تجي تقول بكل جراة و ثقة أنه المسامح كريم.. مابقاش كريم اللي يسامح بل يزيدو يعاودولو الجاست وكتر.. مني انا ما نسامحش و خليتهالهم لربي بإذن الله لانه ظلم واخطاء بعض البشر معك هي جزء من حياتك تصنع شخصيتك؛ فمنهم من اصبح ضعيف الشخصية ومنهم من مرض ومنهم من اصبح قاسي لا يرى احد امامه ومنهم من اصبح يؤذي الآخرين بمثل ما تأذى.. ومنهم من عاش مكوي ومتعذب ايامه وساكت ومخبي مثلي تماما هذا الاخير .. " ومام نسامح ربي راح يرجعلكم ليها شي نهار يا يفكركم فالدنيا وهذي مأكدة؛ يا يخليها لنهار نتلاقاو و وتشوف بعينك كيفش عذبت هذاك الانسان بظلمك و أذيتك.. " مام طلب السماح مايطفيش الكية ذيك محال..
كانت معاكم: Tama Aliche
بعودة خفيفة ☺