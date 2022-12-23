سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن".. و ثاني موضوع "المسامح يعاودولو الجاست"..

صاريتلي هكذا في هذا البرنامج اللي استضفت نفسي فيه وراني نتخيل فالناس اللي وراء الستار تحكي بكل جرأة وعندها بزاف كلام تقولو بعد الخراب اللي زرعته في حياتك و فات ما فات كيفاش السنوات بعد ما تحسسك الدنيا بنفس الشي اللي درتو ترجع باش تطلب سماح؟؟

• واش حابني نسمع.. ؟؟ نسمع منهم بلي نفس الجاست ونفس الخطأ تعاود منهم وكانوا فرحانين وقت انا نتعذب.. الثقة في نفسك زعزوها واش بيك تسامح مرة ماشي كل مرة ونفس الخطأ لا لا هنا لازم تقولهم انت: "ما تستاهلوش تتسامحو" ياك فوت زحدي ليام كامل مقهورة بزاش دارو ايه واشنو ما بينتش هذا ماكان بانتلهم عادي يوم كانوا في وقتهم صحاح ايه بصح انا الدنيا ماديتش حقي كيفاش في سماء الله نقوله يا رب فاصي خلاص راني سامحتهم لا لا انا الدنيا سمحت فيها من حقي لكن عند الله بيناتنا كلام خلاف تم صح الكلام يجيب الحق ويخلصو.. "

جا واحد فيهم ينطق حبستو تم تم

: "صوتك مانحبش نسمعو فما ادراك.. مكلاه نهار سامحتهم عاودو رجعوا يضرو اكثر.. منقدرش نتخيل في حياتي بعد الان انتهى."

تخلصو بالتسامح والبوس.. ها وجهي الى سامحت وأدعو كل واحد دخل للبرنامج هذا بلاك تسامح خلي البرنامج يتوقف" "كاش كابة تاع دراهم ولا ماتخلصوش بالدراهم انتم؟تخلصو بالتسامح والبوس.. ها وجهي الى سامحت وأدعو كل واحد دخل للبرنامج هذا بلاك تسامحخلي البرنامج يتوقف"

•الجمهور: