ليلة العمر المحروم من ضيعها

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاكتبنا فيها من السعداء، وأكرمنا بقبول الأعمال، وبلغنا فيها من الخير أوفر الحظ والنصيب.

اللهم ارزقنا فيها قلوبا نقية، وأرواحا مطمئنة، وسعادة دائمة، واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب، برحمتك يا أرحم الراحمين.