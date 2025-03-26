ليلة العمر المحروم من ضيعها

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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❞الليلة ليلة سبع وعشرين وهي أرجى الليالي لليلة القدر : فهي من العشر الأواخر
والسبع البواقي ، وليلة وترية ، وعظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها
وجمع أهله لصلاة القيام جماعة ، وصلى بأصحابه جماعة ، ومد الصلاة فيها من بعد العشاء
إلى قرب الفجر ، وكان جمع من الصحابة رضوان الله عليهم لايشكون أنها ليلة القدر
ونص جمع من السلف على أنها ليلة القدر ، وذكر جماعة من الذين يقولون إن ليلة القدر
تتنقل في الليالي الوترية أن أكثر ما تقع في ليلة سبع وعشرين ، والأدلة فيها أكثر من غيرها
فالمحروم من ضيعها❝
[تغريدة الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله-]