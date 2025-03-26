  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

ليلة العمر المحروم من ضيعها

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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❞‏الليلة ليلة سبع وعشرين وهي أرجى الليالي لليلة القدر : فهي من العشر الأواخر
والسبع البواقي ، وليلة وترية ، وعظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها
وجمع أهله لصلاة القيام جماعة ، وصلى بأصحابه جماعة ، ومد الصلاة فيها من بعد العشاء
إلى قرب الفجر ، وكان جمع من الصحابة رضوان الله عليهم لايشكون أنها ليلة القدر
ونص جمع من السلف على أنها ليلة القدر ، وذكر جماعة من الذين يقولون إن ليلة القدر
تتنقل في الليالي الوترية أن أكثر ما تقع في ليلة سبع وعشرين ، والأدلة فيها أكثر من غيرها
فالمحروم من ضيعها❝
[تغريدة الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله-]
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اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاكتبنا فيها من السعداء، وأكرمنا بقبول الأعمال، وبلغنا فيها من الخير أوفر الحظ والنصيب.
اللهم ارزقنا فيها قلوبا نقية، وأرواحا مطمئنة، وسعادة دائمة، واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب، برحمتك يا أرحم الراحمين.
 
اللهم اكتبنا فيها من السعداء و اجعلنا من الفائزين فيها و من المقبول عملهم فيها يا رب
 

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