أفضل مشروبات لحرق الدهون

مع أن فقدان الوزن يعتمد على عوامل عديدة، إلا أن بعض المشروبات قد تساعدك على حرق بعض الدهون إذا تناولتها أثناء النوم لأنها تعزز عملية الأيض.

تُشير دراسات إلى أن بعض المشروبات تُعزز فقدان الوزن، لأنهيمكن لبعض العناصر الغذائية أو الهرمونات أو المركبات أن تُحفّز جسمك على حرق المزيد من الدهون أثناء النوم

الجانب العلمي لحرق الدهون أثناء النوم​ أثناء النوم، تخضع أجسامنا لعمليات مختلفة يمكن أن تُسهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.

يُعد إنتاج هرمون النمو أحد العوامل الرئيسية في حرق الدهون ليلا، هذا الهرمون، الذي يبلغ ذروته خلال مراحل النوم العميق، يلعب دورا حاسما في استقلاب الدهون ونمو العضلات.

فهو يساعد على تحريك الدهون المخزنة، مما يجعلها متاحة لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يعزز هرمون النمو الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، وهو أمر ضروري للحفاظ على معدل أيض أساسي أعلى.

ولا شك أن تأثير بعض العناصر الغذائية على حرق الدهون ليلا لا يُستهان به، فقد ثبت أن بعض المركبات لها تأثير حراري، أي أنها يمكن أن تزيد من إنتاج الجسم للحرارة، وبالتالي حرق السعرات الحرارية.

وقد تساعد مركبات أخرى على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، أو تحسين الهضم، وكلها يمكن أن تُسهم في حرق الدهون بكفاءة أكبر أثناء النوم

ماهي المشروبات التي تحرق الدهون ليلا؟​ خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يساعد الجسم على تكسير الخلايا الدهنية المخزنة واستخدامها كمصدر للطاقة، لذلك هو مفيد جدا في حرق الدهون أثناء النوم.

عصير الكرفس

عصير الكرفس منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم وفيتامين ج، مما يساعد على إنقاص الوزن.

كما أن شرب عصير الكرفس قبل النوم قد يساعد في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء.

حليب الكركم

هو مشروب مهدئ ولذيذ، وقد ثبتت فعاليته في حرق الدهون أثناء النوم، حيث يساعد الكركمين، المكون النشط في الكركم، على تعزيز عملية الأيض وفقدان الوزن.

كما يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تحسين جودة النوم، ولتحضير حليب الكركم، اخلطي الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من الكركم، وأضيفي بعض المُحليات مثل العسل إذا كنت ترغبين في تحليته.

عصير الخيار والبقدونس

بفضل غناه بالألياف وخلوّه تقريبا من السعرات الحرارية، يُعد هذا العصير الأخضر مشروبا ممتازا قبل النوم، يُساعد على حرق الدهون ويساعد على النوم.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل حارق دهون مثبت علميا، فهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقليل الالتهاب.

شاي القرفة

شاي القرفة مشروب دافئ ولذيذ، يُعزز عملية الأيض ويساهم في فقدان الوزن.

أظهرت العديد من الدراسات قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين وظيفة الأنسولين، مما يُؤدي إلى فقدان الدهون بطريقة صحية