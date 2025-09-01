صحة التلاميذ

تزامنا مع بدء العام الدراسي ساتناول واياكم اعزائنا الاباء والامهات الكرام

‎أطعمة مفيدة لتغذية ابنائنا

‎الطلبه

‎تغذية التلاميذ بشكل صحي تساعدهم

‎على التركيز والتحصيل الدراسي بشكل أفضل. هذه الاطعمة لها تأثير ايجابي عليهم وهي

‎1. الأطعمة الغنية بالبروتين

* البيض: يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

* الزبادي الغني بالبروتين والكالسيوم المفيد لنمو الدماغ

* المكسرات (اللوز، الجوز، البندق): Eتحتوي على الفيتامين لدعم وظائف المخ.

‎2. الكربوهيدرات الصحية

* الشوفان: يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة ويحسن الأداء العقلي.

* الخبز الأسمر والحبوب الكاملة: تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يدعم التركيز.

‎3. الفواكه والخضروات

* التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة.

* الموز: مصدر جيد للطاقة ويساعد على تحسين المزاج.

* السبانخ والبروكلي: مليئان بالفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ.

‎4. المشروبات الصحية

* الحليب واللبن: يوفران الكالسيوم والبروتين.

* الماء: ضروري للتركيز والانتباه.

* العصائر الطبيعية (مثل عصير البرتقال والجزر): غنية بالفيتامينات وتحسن الأداء الذهني.

‎5. الدهون الصحية

* زيت الزيتون: يحسن صحة الدماغ.

* الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية مفيدة للذاكرة.

* السمك (السلمون والتونة): غني بأوميجا 3 التي تعزز التركيز.

‎الحرص على تناول هذه الأطعمة يوميًا يساعد الطلاب على تحسين الأداء الدراسي والتركيز بشكل أفضل.

‎تحسين جودة النظام الغذائي للتلاميذ