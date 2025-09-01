صحة التلاميذ

إلياس
تزامنا مع بدء العام الدراسي ساتناول واياكم اعزائنا الاباء والامهات الكرام
أطعمة مفيدة لتغذية ابنائنا
الطلبه
تغذية التلاميذ بشكل صحي تساعدهم
على التركيز والتحصيل الدراسي بشكل أفضل. هذه الاطعمة لها تأثير ايجابي عليهم وهي
1. الأطعمة الغنية بالبروتين
* البيض: يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.
* الزبادي الغني بالبروتين والكالسيوم المفيد لنمو الدماغ
* المكسرات (اللوز، الجوز، البندق): Eتحتوي على الفيتامين لدعم وظائف المخ.
2. الكربوهيدرات الصحية
* الشوفان: يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة ويحسن الأداء العقلي.
* الخبز الأسمر والحبوب الكاملة: تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يدعم التركيز.
3. الفواكه والخضروات
* التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة.
* الموز: مصدر جيد للطاقة ويساعد على تحسين المزاج.
* السبانخ والبروكلي: مليئان بالفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ.
4. المشروبات الصحية
* الحليب واللبن: يوفران الكالسيوم والبروتين.
* الماء: ضروري للتركيز والانتباه.
* العصائر الطبيعية (مثل عصير البرتقال والجزر): غنية بالفيتامينات وتحسن الأداء الذهني.
5. الدهون الصحية
* زيت الزيتون: يحسن صحة الدماغ.
* الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية مفيدة للذاكرة.
* السمك (السلمون والتونة): غني بأوميجا 3 التي تعزز التركيز.
الحرص على تناول هذه الأطعمة يوميًا يساعد الطلاب على تحسين الأداء الدراسي والتركيز بشكل أفضل.
تحسين جودة النظام الغذائي للتلاميذ
