صحة التلاميذ

تزامنا مع بدء العام الدراسي ساتناول واياكم اعزائنا الاباء والامهات الكرام
‎أطعمة مفيدة لتغذية ابنائنا
‎الطلبه
‎تغذية التلاميذ بشكل صحي تساعدهم
‎على التركيز والتحصيل الدراسي بشكل أفضل. هذه الاطعمة لها تأثير ايجابي عليهم وهي
‎1. الأطعمة الغنية بالبروتين
* البيض: يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.
* الزبادي الغني بالبروتين والكالسيوم المفيد لنمو الدماغ
* المكسرات (اللوز، الجوز، البندق): Eتحتوي على الفيتامين لدعم وظائف المخ.
‎2. الكربوهيدرات الصحية
* الشوفان: يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة ويحسن الأداء العقلي.
* الخبز الأسمر والحبوب الكاملة: تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يدعم التركيز.
‎3. الفواكه والخضروات
* التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة.
* الموز: مصدر جيد للطاقة ويساعد على تحسين المزاج.
* السبانخ والبروكلي: مليئان بالفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ.
‎4. المشروبات الصحية
* الحليب واللبن: يوفران الكالسيوم والبروتين.
* الماء: ضروري للتركيز والانتباه.
* العصائر الطبيعية (مثل عصير البرتقال والجزر): غنية بالفيتامينات وتحسن الأداء الذهني.
‎5. الدهون الصحية
* زيت الزيتون: يحسن صحة الدماغ.
* الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية مفيدة للذاكرة.
* السمك (السلمون والتونة): غني بأوميجا 3 التي تعزز التركيز.
‎الحرص على تناول هذه الأطعمة يوميًا يساعد الطلاب على تحسين الأداء الدراسي والتركيز بشكل أفضل.
‎تحسين جودة النظام الغذائي للتلاميذ
 

