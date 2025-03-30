التقاطات ابني المتواضعه احم احم 😁🤣😅

ماشاء الله

ابنك ذويق وفنان ولديه خلفية تجميع الورود التي تصلح للعرض وهذه ربما لا تتهيأ لمن هو اكبر منه سنا ..

ربي يخليه ليك وينفعك ببره ..

إلا تعلمي ان هذه الزهور لا تنبت إلا بأرض بكر وتربة خصبه مما يعطي انطباع من ان ارض الجزائر ارض صالحه لكل أنواع النباتات ..