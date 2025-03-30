التقاطات ابني المتواضعه احم احم 😁🤣😅

♡كارينا♡
:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
السلام عليكم ...
أولا...
هذا الركن قعدت قريب ساعة وانا نحوس عليه طالعه هابطه مع المنتدى بسيف لقيتو خخخخ
بما اني ماشي موالفة نفوت ليه بزاف ..
ثانيا ..
انا تبانلي هذا الموضوع كان لازمني نحطه في منتدى "واش راك تهدر" لكن بما انه فيها التقاطات وكلش لازم نحطه هنا
ثالثا
بلعاني في ابا عتوكة ..@أبو عاتكة
لخاطر ماحبش يبنترلي اسمي بالبرتقالي بديت نكتب في المواضيع بعقليه كووور ومد لعووور ..على هدا كي تفوتو لمواضيعي وماتفهمو فيها والو ..اضربو النح وخلاص
رابعا
نرجعو لاساس الموضوع ولي هو
التقاطات لابني وتجميعيه زهور
انا الصراحه والله ماعلبالي هاد الزهوور تاع واش جابلي ربي تاع "شوك " والله اعلم ..
خامسا
استناو نحكيلكم قبل لحكاية ولدي رمضان كامل من جمعه لجمعه يرووح مع خالو لصحرا بحذانا يجمع مجموعة زهووور ويجيبهالي ويقولي بمناسبة العيد لكن الا جمعه البارح كي قرب العيد ماجبليش خخخخخوهو من عشاق الورووووود ربي يحفظو
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نولو لموضوعنا ...
ولدي راهو في التحضيري ويعرف يتهجأ وقالي مديلي نقرا كامل ردوودهم كي شغل كل رد رايح يقعد فيه عام باش يقراه خخخخخ
على هذا نطلب منكم ..تقصرو شوية في ردودكم وتزينوهم وتعدلوهم وشوية تشجيع ومدح وتبلعيط ومنا وملهيه
نخليكم مع الاغتلطات ...الالتقاطات قصدي لي عندو نواظر يلبسهم
. نظن بلي كاين صورة
ولا اتنين مكررة ..
ولدي راهو التقط سبع الاف مليون صورة
وقالي لازم تنزليهم كامل على هدا خليتو
حتان رقد ونزلت بعضهم فقط
..لوكان ندير برايو تخلا
ومعليش راني درت الخلفيات سوداء غطيت برك
على الفضائح لي صورها ولدي ماخلا حيوط
اشجار حجار عباد قطوط كلاب لماعن صبابط
التقط كلش كلش مع هاد زوج زهرات
اليكم الخط ونسحق تشجيع كبييييييييييييير