معلومات عن جسمك

أنت تتنفس 23040 نفسًا يوميًا، وينبض قلبك 42 مليون مرة سنويًا.



يتكون جسمك من ما يُقدر بـ 37 تريليون خلية موزعة على 200 نوع مختلف.



يحتوي جلدك، أكبر عضو في الجسم، على 100 مليار خلية، بينما يضم دماغك 100 مليار خلية عصبية أخرى، مما يُمكّنك من معالجة ما يصل إلى 60 ألف فكرة يوميًا.



تعتمد عيناك على 127 مليون خلية شبكية لإدراك ما يصل إلى 10 ملايين لون، بينما يستخدم أنفك 1000 مُستقبل شمي لتمييز 50 ألف رائحة مختلفة.



في الوقت نفسه، يُعدّ نظامك الدوري شبكة واسعة، تتكون من 30 تريليون خلية دم حمراء، و42 مليار وعاء دموي، وحوالي 6 لترات (1.6 جالون) من الدم - أي ما يُشكل حوالي 10٪ من وزن جسمك.



نشاط جسمك مُذهل بنفس القدر. تتنفس رئتاكِ حوالي 23040 نفسًا يوميًا، وينبض قلبكِ حوالي 115200 مرة يوميًا، أي ما مجموعه 42 مليون نبضة سنويًا.



بفضل 640 عضلة، و360 مفصلًا، و206 عظام، يوفر جهازاكِ الهيكلي والعضلي القوة والحركة.



حتى بصيلات شعركِ يبلغ عددها حوالي 100 ألف، ولكل منها دور في وظائف جسمكِ. على مدار حياتكِ، ستنتجين ما يقارب 23000 لتر (6075 جالونًا) من اللعاب، أي ما يكفي لملء حوضي سباحة!