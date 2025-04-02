أحلام سبايس كوبوي 🪐 بين المجرة والوسادة 🌀

space-cowboy
:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 17 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 280
- نقاط التفاعل
- 918
- نقاط الجوائز
- 33
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- باريس
- الجنس
- ذكر
مرحباً بك في فضاءٍ غير مُصنَّف...
لا يدخل في خانة الواقع، ولا يعترف بقوانين الجاذبية.
إنه مكانٌ عالق بين مجرّة نائية... ووسادة قديمة.
في هذه المُذكّرة، أدوّن ما يخرج من رأسي حين أُغلق عيني... أو حين أتركها مفتوحةً، سارحةً في نقطةٍ غير مرئية.
هنا، ستجد أحلاماً مفروشةً ببساط العبث،
وخواطر هائمةً في مداراتِ التّيه الشاردة،
وانفلاتاتٍ فكريةٍ تُولَد بين يقظة ونعاس،
وأحياناً… شيئاً لا يُشبه شيئاً، لكنه يُلحّ أن يُكتَب.
هي ليست يوميات نُضج، ولا مذكرات حكمة...
بل فُتات من عقلٍ يُشاغب، وقلبٍ يتوق إلى السفر دون تأشيرة.
ستمرّ من هنا مائدة زمنية، شقراء موبوءة، وسبعٌ يُساوَمُ على ثمنه،
وربما... فكرةٌ يتيمة، توقظ فيك حلماً كنتَ قد نسيته.
فإن مررت من هنا... اقرأ، اسرح، ابتسم،
أو اكتفِ بالصمت... كما يفعل نجم Capella
لا يدخل في خانة الواقع، ولا يعترف بقوانين الجاذبية.
إنه مكانٌ عالق بين مجرّة نائية... ووسادة قديمة.
في هذه المُذكّرة، أدوّن ما يخرج من رأسي حين أُغلق عيني... أو حين أتركها مفتوحةً، سارحةً في نقطةٍ غير مرئية.
هنا، ستجد أحلاماً مفروشةً ببساط العبث،
وخواطر هائمةً في مداراتِ التّيه الشاردة،
وانفلاتاتٍ فكريةٍ تُولَد بين يقظة ونعاس،
وأحياناً… شيئاً لا يُشبه شيئاً، لكنه يُلحّ أن يُكتَب.
هي ليست يوميات نُضج، ولا مذكرات حكمة...
بل فُتات من عقلٍ يُشاغب، وقلبٍ يتوق إلى السفر دون تأشيرة.
ستمرّ من هنا مائدة زمنية، شقراء موبوءة، وسبعٌ يُساوَمُ على ثمنه،
وربما... فكرةٌ يتيمة، توقظ فيك حلماً كنتَ قد نسيته.
فإن مررت من هنا... اقرأ، اسرح، ابتسم،
أو اكتفِ بالصمت... كما يفعل نجم Capella
آخر تعديل: