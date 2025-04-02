الخطوات العلمية للثبات بعد رمضان

إلياس

إلياس

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📌 الخطوات العملية للثبات بعد رمضان 🌙

💡 هل تريد أن تحافظ على روحانيات رمضان؟ إليك خطة عملية تساعدك على الثبات:

✅ 1- الصلاة:
🕌 الفروض الخمس في المسجد للشباب، وفي أول الوقت للبنات.
🌿 الخشوع أهم شيء!
📌 12 ركعة سنن رواتب يوميًا.
🌙 قيام الليل: حد أدنى ركعتان، ويفضل 4 ركعات.

✅ 2- القرآن:
📖 جزء يومي = 20 صفحة (وزعها على الصلوات أو اجعلها في قيام الليل).

✅ 3- الذكر:
📌 أذكار الصباح والمساء (هام جدًا جدًا!).
📌 15 دقيقة صلاة على النبي ﷺ كل صباح.
📌 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... (حرزٌ لك من الشيطان).
📌 100 مرة استغفار قبل النوم.

✅ 4- الدعاء:
🤲 10 دقائق دعاء يوميًا بعد الصلاة أو في الثلث الأخير من الليل.
🔹 وأهم دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

✅ 5- الصيام:
📌 3 أيام كل شهر أو الاثنين والخميس.
📌 6 أيام من شوال = أجر صيام سنة كاملة!

⭐ #للمتميزين فقط:
✅ جلسة بعد الفجر حتى الشروق (مرة أسبوعيًا).
✅ عمل تطوعي (مساعدة فقير، صلة رحم، دعوة إلى الله - مرة شهريًا).

🔥 الوسائل المساعدة على الثبات:
1️⃣ الصحبة الصالحة.
2️⃣ سماع دروس علمية (مثل سلسلة أسماء الله الحسنى).
3️⃣ عاقب نفسك عند التقصير.
4️⃣ ارتباطك بالمسجد.

❌ المحظورات:
⚠️ الذنوب والاستهتار أول أيام العيد.
⚠️ الصحبة السيئة.
⚠️ سوء الخلق، خاصة عقوق الوالدين.
⚠️ لا تيأس إذا وقعت في ذنب، بادر بالتوبة فورًا!

🌟 استمر... فالثبات بعد رمضان هو التحدي الحقيقي! 💪
 

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