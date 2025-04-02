الخطوات العلمية للثبات بعد رمضان

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الخطوات العملية للثبات بعد رمضان
هل تريد أن تحافظ على روحانيات رمضان؟ إليك خطة عملية تساعدك على الثبات:
1- الصلاة:
الفروض الخمس في المسجد للشباب، وفي أول الوقت للبنات.
الخشوع أهم شيء!
12 ركعة سنن رواتب يوميًا.
قيام الليل: حد أدنى ركعتان، ويفضل 4 ركعات.
2- القرآن:
جزء يومي = 20 صفحة (وزعها على الصلوات أو اجعلها في قيام الليل).
3- الذكر:
أذكار الصباح والمساء (هام جدًا جدًا!).
15 دقيقة صلاة على النبي ﷺ كل صباح.
100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... (حرزٌ لك من الشيطان).
100 مرة استغفار قبل النوم.
4- الدعاء:
10 دقائق دعاء يوميًا بعد الصلاة أو في الثلث الأخير من الليل.
وأهم دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
5- الصيام:
3 أيام كل شهر أو الاثنين والخميس.
6 أيام من شوال = أجر صيام سنة كاملة!
#للمتميزين فقط:
جلسة بعد الفجر حتى الشروق (مرة أسبوعيًا).
عمل تطوعي (مساعدة فقير، صلة رحم، دعوة إلى الله - مرة شهريًا).
الوسائل المساعدة على الثبات:
الصحبة الصالحة.
سماع دروس علمية (مثل سلسلة أسماء الله الحسنى).
عاقب نفسك عند التقصير.
ارتباطك بالمسجد.
المحظورات:
الذنوب والاستهتار أول أيام العيد.
الصحبة السيئة.
سوء الخلق، خاصة عقوق الوالدين.
لا تيأس إذا وقعت في ذنب، بادر بالتوبة فورًا!
استمر... فالثبات بعد رمضان هو التحدي الحقيقي!
هل تريد أن تحافظ على روحانيات رمضان؟ إليك خطة عملية تساعدك على الثبات:
1- الصلاة:
الفروض الخمس في المسجد للشباب، وفي أول الوقت للبنات.
الخشوع أهم شيء!
12 ركعة سنن رواتب يوميًا.
قيام الليل: حد أدنى ركعتان، ويفضل 4 ركعات.
2- القرآن:
جزء يومي = 20 صفحة (وزعها على الصلوات أو اجعلها في قيام الليل).
3- الذكر:
أذكار الصباح والمساء (هام جدًا جدًا!).
15 دقيقة صلاة على النبي ﷺ كل صباح.
100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... (حرزٌ لك من الشيطان).
100 مرة استغفار قبل النوم.
4- الدعاء:
10 دقائق دعاء يوميًا بعد الصلاة أو في الثلث الأخير من الليل.
وأهم دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
5- الصيام:
3 أيام كل شهر أو الاثنين والخميس.
6 أيام من شوال = أجر صيام سنة كاملة!
#للمتميزين فقط:
جلسة بعد الفجر حتى الشروق (مرة أسبوعيًا).
عمل تطوعي (مساعدة فقير، صلة رحم، دعوة إلى الله - مرة شهريًا).
الوسائل المساعدة على الثبات:
الصحبة الصالحة.
سماع دروس علمية (مثل سلسلة أسماء الله الحسنى).
عاقب نفسك عند التقصير.
ارتباطك بالمسجد.
المحظورات:
الذنوب والاستهتار أول أيام العيد.
الصحبة السيئة.
سوء الخلق، خاصة عقوق الوالدين.
لا تيأس إذا وقعت في ذنب، بادر بالتوبة فورًا!
استمر... فالثبات بعد رمضان هو التحدي الحقيقي!