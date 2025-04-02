الخطوات العلمية للثبات بعد رمضان

الخطوات العملية للثبات بعد رمضانهل تريد أن تحافظ على روحانيات رمضان؟ إليك خطة عملية تساعدك على الثبات:1- الصلاة:الفروض الخمس في المسجد للشباب، وفي أول الوقت للبنات.الخشوع أهم شيء!12 ركعة سنن رواتب يوميًا.قيام الليل: حد أدنى ركعتان، ويفضل 4 ركعات.2- القرآن:جزء يومي = 20 صفحة (وزعها على الصلوات أو اجعلها في قيام الليل).3- الذكر:أذكار الصباح والمساء (هام جدًا جدًا!).15 دقيقة صلاة على النبي ﷺ كل صباح.100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... (حرزٌ لك من الشيطان).100 مرة استغفار قبل النوم.4- الدعاء:10 دقائق دعاء يوميًا بعد الصلاة أو في الثلث الأخير من الليل.وأهم دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.5- الصيام:3 أيام كل شهر أو الاثنين والخميس.6 أيام من شوال = أجر صيام سنة كاملة!#للمتميزين فقط:جلسة بعد الفجر حتى الشروق (مرة أسبوعيًا).عمل تطوعي (مساعدة فقير، صلة رحم، دعوة إلى الله - مرة شهريًا).الوسائل المساعدة على الثبات:الصحبة الصالحة.سماع دروس علمية (مثل سلسلة أسماء الله الحسنى).عاقب نفسك عند التقصير.ارتباطك بالمسجد.المحظورات:الذنوب والاستهتار أول أيام العيد.الصحبة السيئة.سوء الخلق، خاصة عقوق الوالدين.لا تيأس إذا وقعت في ذنب، بادر بالتوبة فورًا!استمر... فالثبات بعد رمضان هو التحدي الحقيقي!