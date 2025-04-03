يا شوق

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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يا شوقُ

يا شوق هل هدأ الفؤاد المعذبُ؟
أم ما تزالُ جراحُهُ تتلهَّبُ؟
إنِّي لأحملُ في الضلوعِ جحيمَهُ
والقلبُ بينَ لظاهُ دوماً يُصلَبُ

ناديتُ طيفَكَ في الظلامِ فلمْ أجدْ
غيرَ الصدى يشكو إليَّ ويعتبُ
وغدوتُ أرسمُ في الغيابِ ملامحاً
لكنَّها طيفٌ يذوبُ ويذهبُ

يا من تركتَ الشوقَ يرعى أضلعي
أما علمتَ بأنني لا أُغلبُ؟
إن كان في عينيكَ وعدٌ باللقا
فامنحْ فؤادي ما أرادَ وقرِّبُ!


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كم يكون الاشياق مؤلم ومحزن خاصة اذا كان لمن افتقدنا ممن نحب

ابيات روعة اعطت وصف رائع للاشتياق و اعجبتني
هنيئا لكي هذا القلم
ماشاء الله تبارك الله
 
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