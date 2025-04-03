يا شوقُ



يا شوق هل هدأ الفؤاد المعذبُ؟

أم ما تزالُ جراحُهُ تتلهَّبُ؟

إنِّي لأحملُ في الضلوعِ جحيمَهُ

والقلبُ بينَ لظاهُ دوماً يُصلَبُ



ناديتُ طيفَكَ في الظلامِ فلمْ أجدْ

غيرَ الصدى يشكو إليَّ ويعتبُ

وغدوتُ أرسمُ في الغيابِ ملامحاً

لكنَّها طيفٌ يذوبُ ويذهبُ



يا من تركتَ الشوقَ يرعى أضلعي

أما علمتَ بأنني لا أُغلبُ؟