أهمية صلاة الجمعة و خطورة التخلف عنها

أهمية صلاة الجمعة وخطورة التخلف عنها:

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قال النبيﷺ: "لينتهين أقوام عن ودْعِهم الجمعات، أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيَكُونُنَّ من الغافلين" رواه مسلم.

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الوَدع: الترك.

والخَتم: الطبع والتغطية، ومنه قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم) أي: طبع عليها.

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وقال النبي ﷺ: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طَبع الله على قلبه" رواه الترمذي، وصححه الألباني.

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قال الصنعاني ـ رحمه الله ـ :

هذا الحديث من أعظم الزَّواجِر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخُذلان بالكلية"

[سبل السلام]

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وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :

وهذا وعيد عظيم لمن ترك الجمعة؛ لأنه من أسباب خَتْم القلب والطّبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين. نعُوذ بالله

[فتاوى نور على الدرب]