أهمية صلاة الجمعة و خطورة التخلف عنها

إلياس

إلياس

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أهمية صلاة الجمعة وخطورة التخلف عنها:
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قال النبيﷺ: "لينتهين أقوام عن ودْعِهم الجمعات، أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيَكُونُنَّ من الغافلين" رواه مسلم.
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الوَدع: الترك.
والخَتم: الطبع والتغطية، ومنه قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم) أي: طبع عليها.
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وقال النبي ﷺ: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طَبع الله على قلبه" رواه الترمذي، وصححه الألباني.
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قال الصنعاني ـ رحمه الله ـ :
هذا الحديث من أعظم الزَّواجِر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخُذلان بالكلية"
[سبل السلام]
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وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :
وهذا وعيد عظيم لمن ترك الجمعة؛ لأنه من أسباب خَتْم القلب والطّبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين. نعُوذ بالله
[فتاوى نور على الدرب]
 

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