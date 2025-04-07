عَلى هامشِ الضّوءِ : تأمّلاتٌ في واقعِ الصّحة النّفسيةِ المنسيّة

السلام عليكم ورحمة الله



عساكم بخير أهل اللمة الكرام



في زحام الحياة المعاصرة، وتحت وطأة التحديات اليومية التي تثقل كاهل الإنسان ،

لم تعد الصحة النفسية ترفًا فكريًا أو هامشًا في سجل الاهتمامات المجتمعية،

بل أضحت من أهم دعائم الوجود الإنساني السليم .. لا تقلّ أهمية عن الصّحة الجسدية ، بل قد تتجاوزها في بعض الأحيان

فالنفس إذا اضطربت، اختلّ ميزان الإدراك، و تعثّرت قدرة الإنسان على العطاء والتفاعل



في الجزائر ، تتعالى أصوات المعاناة الصّامتة ، حيث يتوارى الحديث عن الألم النّفسي خلف جدران العيب والخجل

ويختبئ كثيرون خلف ستار الصّبر والكتمان ،

خوفًا من نظرة المجتمع أو انعدام الفهم



ومن هنا، وددتُ طرح هذا الموضوع للنقاش

من باب الضّرورة الإنسانية ، لنضيء الزّوايا المعتمة، ونمنح الصحة النفسية ما تستحقه من احترام ورعاية واعتراف

صحةٌ نحتاجها جميعًا ، دون استثناء



[ للنّفس البشرية خفايا لا تدركها الأبصار، وجراحًا لا تبرأ بالعقاقير، بل تحتاجُ إلى فهم واحتواء ]



فـ في رأيكم ..

ما مدى وعي المجتمع الجزائري بأهمية الصحة النّفسية؟

ولماذا يزال المرض النّفسي في نظر البعض " وصمة " أو علامة ضعف ؟

هل يمكن تحسين هذا الواقع في الجزائر؟



مجرد أسئلة تراودني

لك الخط ..

[ حدّثني أيها اللمَّاوي عن نظرتك واهتمامك بِصحّتك النّفسية ] ​