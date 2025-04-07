عَلى هامشِ الضّوءِ : تأمّلاتٌ في واقعِ الصّحة النّفسيةِ المنسيّة

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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السلام عليكم ورحمة الله

عساكم بخير أهل اللمة الكرام

في زحام الحياة المعاصرة، وتحت وطأة التحديات اليومية التي تثقل كاهل الإنسان،
لم تعد الصحة النفسية ترفًا فكريًا أو هامشًا في سجل الاهتمامات المجتمعية،
بل أضحت من أهم دعائم الوجود الإنساني السليم .. لا تقلّ أهمية عن الصّحة الجسدية، بل قد تتجاوزها في بعض الأحيان
فالنفس إذا اضطربت، اختلّ ميزان الإدراك، وتعثّرت قدرة الإنسان على العطاء والتفاعل

في الجزائر، تتعالى أصوات المعاناة الصّامتة، حيث يتوارى الحديث عن الألم النّفسي خلف جدران العيب والخجل
ويختبئ كثيرون خلف ستار الصّبر والكتمان،
خوفًا من نظرة المجتمع أو انعدام الفهم

ومن هنا، وددتُ طرح هذا الموضوع للنقاش
من باب الضّرورة الإنسانية، لنضيء الزّوايا المعتمة، ونمنح الصحة النفسية ما تستحقه من احترام ورعاية واعتراف
صحةٌ نحتاجها جميعًا، دون استثناء

[ للنّفس البشرية خفايا لا تدركها الأبصار، وجراحًا لا تبرأ بالعقاقير، بل تحتاجُ إلى فهم واحتواء ]

فـ في رأيكم ..
ما مدى وعي المجتمع الجزائري بأهمية الصحة النّفسية؟
ولماذا يزال المرض النّفسي في نظر البعض "وصمة" أو علامة ضعف؟
هل يمكن تحسين هذا الواقع في الجزائر؟

مجرد أسئلة تراودني
لك الخط ..
[ حدّثني أيها اللمَّاوي عن نظرتك واهتمامك بِصحّتك النّفسية ]
 
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نرجع للدار و نشرب قهوة نحكم راسي و نرد على الموضوع باذن الله
 
قال لمعانُ الأحداق:
فـ في رأيكم ..
ما مدى وعي المجتمع الجزائري بأهمية الصحة النّفسية؟
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حسب ما ارى حاليا هناك فئة كبيرة من المجتمع تهتم للصحة النفسية و تعتقد بوجوب العلاج النفسي في حالات الحاجة .. فالمجتمع مؤخرا انفتح كثيرا عما كان في السابق وبدأ يهتم للصحة الفسية ولظرورة العلاجي النفسي ..نظرا للوعي الاعلامي ولكثرة وسائل الاعلام و الاتصال...وأيضا لاهتمام الدولة بالصحة النفسية وتوفير مايتعلق بها من كوادر ومؤسسات
وابرز مثال على ذلك هو تواجد الكثير من اطباء و استشاريي الصحة النفسية في الكثير من المدارس وفي اغلب المستشفيات الحكومية
ومالاحظته كذلك مؤخرا ان الكثير من الاباء و الامهات اصبح لديهم اهتمام اكبر لصحة اطفالهم النفسية
ولاحظت كذلك ان الاساتذة و المعلمين واطارات المدارس لهم فضل كبير في نشر هذا النوع من التوعية

قال لمعانُ الأحداق:
ولماذا يزال المرض النّفسي في نظر البعض "وصمة" أو علامة ضعف؟
هل يمكن تحسين هذا الواقع في الجزائر؟
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الفئة التي لا تؤمن بالصحة النفسية لا تزال موجودة ولكن بنسبة اقل مما كان عليه الامر في السابق
وهذا راجع للجهل وقلة الثقافة و المعرفة عند هته الفئة
ومن اسباب هذا التاثير كذلك هو ما كان عليه الامر في العقود الماضية
ففي التسعينات مثللا قليلا ما كنا نسمع عن الصحة النفسية و العلاج النفسي
ولم هناك اطباء نفسانيون في مؤسسات الدولة كاليوم ولم تكن هناك توعية في مؤسسات التربية والتعليم ولم تكن هناك توعية في وسائل الاعلام اللتي كانت قليلة في حد ذاتها في ذلك الوقت
ومقارنة بما عايشته في مرحلة التسعينات والمرحلة الحالية ارىان المرحلة الحالية افضل بكير وان التوعية والاهتمام يزدادان شيئا فشيئ
قال لمعانُ الأحداق:
مجرد أسئلة تراودني
لك الخط ..
[ حدّثني أيها اللمَّاوي عن نظرتك واهتمامك بِصحّتك النّفسية ]
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هذه وجهة نظري
والموضوع يستحق الاهتمام و تسليط الضوء فعلا

شكرا.
 

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