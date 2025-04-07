عَلى هامشِ الضّوءِ : تأمّلاتٌ في واقعِ الصّحة النّفسيةِ المنسيّة

لمعانُ الأحداق
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله
عساكم بخير أهل اللمة الكرام
في زحام الحياة المعاصرة، وتحت وطأة التحديات اليومية التي تثقل كاهل الإنسان،
لم تعد الصحة النفسية ترفًا فكريًا أو هامشًا في سجل الاهتمامات المجتمعية،
بل أضحت من أهم دعائم الوجود الإنساني السليم .. لا تقلّ أهمية عن الصّحة الجسدية، بل قد تتجاوزها في بعض الأحيان
فالنفس إذا اضطربت، اختلّ ميزان الإدراك، وتعثّرت قدرة الإنسان على العطاء والتفاعل
في الجزائر، تتعالى أصوات المعاناة الصّامتة، حيث يتوارى الحديث عن الألم النّفسي خلف جدران العيب والخجل
ويختبئ كثيرون خلف ستار الصّبر والكتمان،
خوفًا من نظرة المجتمع أو انعدام الفهم
ومن هنا، وددتُ طرح هذا الموضوع للنقاش
من باب الضّرورة الإنسانية، لنضيء الزّوايا المعتمة، ونمنح الصحة النفسية ما تستحقه من احترام ورعاية واعتراف
صحةٌ نحتاجها جميعًا، دون استثناء
[ للنّفس البشرية خفايا لا تدركها الأبصار، وجراحًا لا تبرأ بالعقاقير، بل تحتاجُ إلى فهم واحتواء ]
فـ في رأيكم ..
ما مدى وعي المجتمع الجزائري بأهمية الصحة النّفسية؟
ولماذا يزال المرض النّفسي في نظر البعض "وصمة" أو علامة ضعف؟
هل يمكن تحسين هذا الواقع في الجزائر؟
مجرد أسئلة تراودني
لك الخط ..
[ حدّثني أيها اللمَّاوي عن نظرتك واهتمامك بِصحّتك النّفسية ]
عساكم بخير أهل اللمة الكرام
في زحام الحياة المعاصرة، وتحت وطأة التحديات اليومية التي تثقل كاهل الإنسان،
لم تعد الصحة النفسية ترفًا فكريًا أو هامشًا في سجل الاهتمامات المجتمعية،
بل أضحت من أهم دعائم الوجود الإنساني السليم .. لا تقلّ أهمية عن الصّحة الجسدية، بل قد تتجاوزها في بعض الأحيان
فالنفس إذا اضطربت، اختلّ ميزان الإدراك، وتعثّرت قدرة الإنسان على العطاء والتفاعل
في الجزائر، تتعالى أصوات المعاناة الصّامتة، حيث يتوارى الحديث عن الألم النّفسي خلف جدران العيب والخجل
ويختبئ كثيرون خلف ستار الصّبر والكتمان،
خوفًا من نظرة المجتمع أو انعدام الفهم
ومن هنا، وددتُ طرح هذا الموضوع للنقاش
من باب الضّرورة الإنسانية، لنضيء الزّوايا المعتمة، ونمنح الصحة النفسية ما تستحقه من احترام ورعاية واعتراف
صحةٌ نحتاجها جميعًا، دون استثناء
[ للنّفس البشرية خفايا لا تدركها الأبصار، وجراحًا لا تبرأ بالعقاقير، بل تحتاجُ إلى فهم واحتواء ]
فـ في رأيكم ..
ما مدى وعي المجتمع الجزائري بأهمية الصحة النّفسية؟
ولماذا يزال المرض النّفسي في نظر البعض "وصمة" أو علامة ضعف؟
هل يمكن تحسين هذا الواقع في الجزائر؟
مجرد أسئلة تراودني
لك الخط ..
[ حدّثني أيها اللمَّاوي عن نظرتك واهتمامك بِصحّتك النّفسية ]