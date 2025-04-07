التراث الثقافي الجزائري

تُعتبر الجزائر مثالًا حيًا للتعايش اللغوي والثقافي. فاللغة العربية، بوصفها اللغة الرسمية، تتقاطع مع الأمازيغية التي تعترف بها الدولة كلغة وطنية ورسمية، وهي تنقسم إلى عدة لهجات مثل القبائلية، الشاوية، والمزابية. كما لا يمكن تجاهل التأثير العميق للغة الفرنسية، التي بقيت حاضرة بقوة في التعليم والإدارة والإعلام بعد حقبة الاستعمار.

للموسيقى في الجزائر وجوه عديدة. "الراي" من وهران يحمل صوت الشباب وآمالهم، بينما "المالوف" من قسنطينة وتلمسان يجسد الطرب الأندلسي العريق. أما الموسيقى الأمازيغية، من "إزران" القبائلية إلى "أهليل" الجنوب، فهي تعبير صادق عن الوجدان الجمعي، تمتزج فيها الكلمات بالحركة، واللحن بالتراث.

الخاتمة