ليست قطعة من الموز ... هي قطعة منك !!



أهلا أكارم لمتنا روادَ قسم الصحة

عساكم على خير ما يُرام



قد تمرّ أمامك صورة ، ترسم في ذهنك انطباعًا مألوفًا ،

لكن ما تلبث أن تكتشف أن ما تراه ليس كما تظن ، فتنظر مرة أخرى

شكلٌ يشبه الموزة ، بلونها وتناسقها... ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن الفاكهة !







الصورة أعـلاه .. موز ؟ لا، إنه أنت من الداخل

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هي قطعة تشريحية لمقطع عرضي من النخاع الشوكي



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النخاع الشوكي، ذاك الخيط العصبي العجيب الذي يسكن بين فقراتك ،

يحميه العمود الفقري كما تحمي القوقعة لؤلؤتها

قطعة من جسدك، تحمل في طياتها شبكة من الإشارات ، الأوامر ، و الردود التي لا تهدأ

هو جسر الحياة الصامت بين دماغك وأطرافك ، بين الإحساس و الحركة ، بين القرار و التنفيذ



في هذا الموضوع، سنقترب من هذا الكيان الدقيق، نغوص في تفاصيله،

ونكشف عن أسراره التي قد لا تراها العين ، ولكن يشعر بها الجسد كل لحظة



لا تُفوِّت هذه الرحلة أخي اللمّاوي ..



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النخاع الشوكي هو الرابط الذي يحفظ التناغم بين أجزاء الجسم

يُعتبر المُلهم وراء كل حركة نقوم بها، و المُدير الخفي لكل شعور نحسه

فإذا توقف النخاع الشوكي عن العمل، فإن حياتنا ستتوقف بشكلٍ شبه كامل ،

حيث ستصبح الأوامر الحركية والإشارات الحسية ضبابية وغير فعالة



إنه ليس مجرد " قناة " بيولوجية ، بل هو شبكة حياتنا العصبية



يمتد من قاعدة الدماغ عبر القناة الشوكية داخل العمود الفقري ،

وصولاً إلى منطقة أسفل الظهر تقريبًا عند الفقرات القطنية الأولى ( L1 ) أو الثانية ( L2 )

وظيفته الرئيسية هي نقل الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم،

وهو أيضًا مسؤول عن بعض الاستجابات الانعكاسية ( reflexes ) التي

لا تحتاج لتدخل الدماغ