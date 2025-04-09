ليست قطعة من الموز ... هي قطعة منك !!

لمعانُ الأحداق
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله
أهلا أكارم لمتنا روادَ قسم الصحة
عساكم على خير ما يُرام
قد تمرّ أمامك صورة، ترسم في ذهنك انطباعًا مألوفًا،
لكن ما تلبث أن تكتشف أن ما تراه ليس كما تظن، فتنظر مرة أخرى
شكلٌ يشبه الموزة، بلونها وتناسقها... ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن الفاكهة !
الصورة أعـلاه .. موز ؟ لا، إنه أنت من الداخل !
هي قطعة تشريحية لمقطع عرضي من النخاع الشوكي
===
النخاع الشوكي، ذاك الخيط العصبي العجيب الذي يسكن بين فقراتك،
يحميه العمود الفقري كما تحمي القوقعة لؤلؤتها
قطعة من جسدك، تحمل في طياتها شبكة من الإشارات، الأوامر، والردود التي لا تهدأ
هو جسر الحياة الصامت بين دماغك وأطرافك، بين الإحساس والحركة، بين القرار والتنفيذ
في هذا الموضوع، سنقترب من هذا الكيان الدقيق، نغوص في تفاصيله،
ونكشف عن أسراره التي قد لا تراها العين، ولكن يشعر بها الجسد كل لحظة
لا تُفوِّت هذه الرحلة أخي اللمّاوي ..
===
النخاع الشوكي هو الرابط الذي يحفظ التناغم بين أجزاء الجسم
يُعتبر المُلهم وراء كل حركة نقوم بها، والمُدير الخفي لكل شعور نحسه
فإذا توقف النخاع الشوكي عن العمل، فإن حياتنا ستتوقف بشكلٍ شبه كامل،
حيث ستصبح الأوامر الحركية والإشارات الحسية ضبابية وغير فعالة
إنه ليس مجرد " قناة " بيولوجية، بل هو شبكة حياتنا العصبية
يمتد من قاعدة الدماغ عبر القناة الشوكية داخل العمود الفقري،
وصولاً إلى منطقة أسفل الظهر تقريبًا عند الفقرات القطنية الأولى (L1) أو الثانية (L2)
وظيفته الرئيسية هي نقل الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم،
وهو أيضًا مسؤول عن بعض الاستجابات الانعكاسية (reflexes) التي لا تحتاج لتدخل الدماغ
بقطر يتراوح من حوالي 1 إلى 1.5 سم !!
===
لنعُد قليلا إلى الصورة السابقة ونتأملها
حتى نلاحظ تركيبته
فنجد شيئا مركزيا يشبه الفراشة أو حرف H
يحيط به ما يميل لونه للأبيض
الفراشة = المادة الرمادية
تحتوي على أجسام الخلايا العصبية، وتكون مسؤولة عن معالجة الإشارات العصبية
تضم الخلايا الحركية التي تتحكم في حركة العضلات،
وكذلك الخلايا الحسية التي تتعامل مع الإحساس
هممم هي القلب النابض الذي ينسق بين الحركات والتفاعلات
أما المادة البيضاء فتتكون من محاور عصبية مغطاة بغمد " الميالين "،
وتعمل على نقل الإشارات العصبية بين أجزاء الجهاز العصبي
تنقل الإشارات صعودًا نحو الدماغ أو نزولًا إلى بقية الجسم
هل سأل أحد ما لماذا غمد الميالين؟
- حتى لو ماسألش رح نجاوبكم -
غمد الميالين يعمل كعازل كهربائي يعزز سرعة نقل الإشارات
[ طريق سيار شرق غرب ^^ ]
===
كفقرة ما قبل الأخيرة
لنتحدث عن وظائف - النخاع الشوكي -
[ بــــاختصار ] فقد تحدثنا عنها في الأعلى
نقل الإشارات الحسية كـ الألم والحرارة واللمس من الجسم إلى الدماغ
أيضا نقل الإشارات الحركية من الدماغ إلى العضلات
أخيرا كشيء مهم
ردود الفعل الانعكاسية مثل سحب اليد فورًا عند لمس شيء ساخن، وهذه تتم دون الرجوع للدماغ
( كل جزء من المادة الرمادية يعالج وظيفة معينة
القرن الأمامي : مسؤول عن الأوامر الحركية للعضلات
القرن الخلفي : يستقبل الإشارات الحسية من الجسم
القرن الجانبي ( في بعض المناطق ) : يحتوي على خلايا الجهاز العصبي الذاتي )
هذا تفصيل فقط للتوضيح
في حالة تساءلتم كيف وأين تتم المعالجة
===
أهلا أكارم لمتنا روادَ قسم الصحة
عساكم على خير ما يُرام
قد تمرّ أمامك صورة، ترسم في ذهنك انطباعًا مألوفًا،
لكن ما تلبث أن تكتشف أن ما تراه ليس كما تظن، فتنظر مرة أخرى
شكلٌ يشبه الموزة، بلونها وتناسقها... ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن الفاكهة !
الصورة أعـلاه .. موز ؟ لا، إنه أنت من الداخل !
هي قطعة تشريحية لمقطع عرضي من النخاع الشوكي
===
النخاع الشوكي، ذاك الخيط العصبي العجيب الذي يسكن بين فقراتك،
يحميه العمود الفقري كما تحمي القوقعة لؤلؤتها
قطعة من جسدك، تحمل في طياتها شبكة من الإشارات، الأوامر، والردود التي لا تهدأ
هو جسر الحياة الصامت بين دماغك وأطرافك، بين الإحساس والحركة، بين القرار والتنفيذ
في هذا الموضوع، سنقترب من هذا الكيان الدقيق، نغوص في تفاصيله،
ونكشف عن أسراره التي قد لا تراها العين، ولكن يشعر بها الجسد كل لحظة
لا تُفوِّت هذه الرحلة أخي اللمّاوي ..
===
النخاع الشوكي هو الرابط الذي يحفظ التناغم بين أجزاء الجسم
يُعتبر المُلهم وراء كل حركة نقوم بها، والمُدير الخفي لكل شعور نحسه
فإذا توقف النخاع الشوكي عن العمل، فإن حياتنا ستتوقف بشكلٍ شبه كامل،
حيث ستصبح الأوامر الحركية والإشارات الحسية ضبابية وغير فعالة
إنه ليس مجرد " قناة " بيولوجية، بل هو شبكة حياتنا العصبية
يمتد من قاعدة الدماغ عبر القناة الشوكية داخل العمود الفقري،
وصولاً إلى منطقة أسفل الظهر تقريبًا عند الفقرات القطنية الأولى (L1) أو الثانية (L2)
وظيفته الرئيسية هي نقل الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم،
وهو أيضًا مسؤول عن بعض الاستجابات الانعكاسية (reflexes) التي لا تحتاج لتدخل الدماغ
بقطر يتراوح من حوالي 1 إلى 1.5 سم !!
===
لنعُد قليلا إلى الصورة السابقة ونتأملها
حتى نلاحظ تركيبته
فنجد شيئا مركزيا يشبه الفراشة أو حرف H
يحيط به ما يميل لونه للأبيض
الفراشة = المادة الرمادية
تحتوي على أجسام الخلايا العصبية، وتكون مسؤولة عن معالجة الإشارات العصبية
تضم الخلايا الحركية التي تتحكم في حركة العضلات،
وكذلك الخلايا الحسية التي تتعامل مع الإحساس
هممم هي القلب النابض الذي ينسق بين الحركات والتفاعلات
أما المادة البيضاء فتتكون من محاور عصبية مغطاة بغمد " الميالين "،
وتعمل على نقل الإشارات العصبية بين أجزاء الجهاز العصبي
تنقل الإشارات صعودًا نحو الدماغ أو نزولًا إلى بقية الجسم
هل سأل أحد ما لماذا غمد الميالين؟
- حتى لو ماسألش رح نجاوبكم -
غمد الميالين يعمل كعازل كهربائي يعزز سرعة نقل الإشارات
[ طريق سيار شرق غرب ^^ ]
===
كفقرة ما قبل الأخيرة
لنتحدث عن وظائف - النخاع الشوكي -
[ بــــاختصار ] فقد تحدثنا عنها في الأعلى
نقل الإشارات الحسية كـ الألم والحرارة واللمس من الجسم إلى الدماغ
أيضا نقل الإشارات الحركية من الدماغ إلى العضلات
أخيرا كشيء مهم
ردود الفعل الانعكاسية مثل سحب اليد فورًا عند لمس شيء ساخن، وهذه تتم دون الرجوع للدماغ
( كل جزء من المادة الرمادية يعالج وظيفة معينة
القرن الأمامي : مسؤول عن الأوامر الحركية للعضلات
القرن الخلفي : يستقبل الإشارات الحسية من الجسم
القرن الجانبي ( في بعض المناطق ) : يحتوي على خلايا الجهاز العصبي الذاتي )
هذا تفصيل فقط للتوضيح
في حالة تساءلتم كيف وأين تتم المعالجة
===
أخيرا أمراض وإصابات النخاع الشوكي:
إصابات الحبل الشوكي مثل الكسور أو الإصابات الناتجة عن الحوادث، قد تؤدي إلى شلل جزئي أو كلي في أجزاء من الجسم
وكذا التصلب المتعدد هو مرض مناعي يؤثر على غمد الميالين - تذكرتموه ؟ -
ذاك الذي يحيط بالمحاور العصبية، اصابته تعيق الإشارات العصبية
دون أن ننسى الانزلاق الغضروفي الذي قد يضغط على الأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي، ويسبب آلامًا حادة أو ضعفًا في الأطراف
- وباينة صديقتنا لي في كل محضر تحضر [ البكتيريـــــا ] -
التي قد تؤدي إلى التهاب النخاع الشوكي
===
ختاما،
النخاع الشوكي هو معجزة حية تتناغم فيها الدقة والكفاءة إن صح التعبير
يعمل في صمت ليضمن تواصلًا مستمرًا بين العقل والجسد
من خلاله، نتحرك، نشعر، ونتفاعل مع العالم من حولنا
ما يُعتبر جزءًا بسيطًا من جسدنا هو في الحقيقة أساسي لبقاء حياتنا ووظائفنا اليومية
وهذا ماكان ...
ساو أخبرني - أيها اللمَّاوي - هل فكرت يومًا في مدى تعقيد وأهمية هذا الهيكل الصغير ؟
أكثر من مجرد " أنبوب عصبي " صح !
- لمعانُ الأحداق -
تحية طيبة
وكذا التصلب المتعدد هو مرض مناعي يؤثر على غمد الميالين - تذكرتموه ؟ -
ذاك الذي يحيط بالمحاور العصبية، اصابته تعيق الإشارات العصبية
دون أن ننسى الانزلاق الغضروفي الذي قد يضغط على الأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي، ويسبب آلامًا حادة أو ضعفًا في الأطراف
- وباينة صديقتنا لي في كل محضر تحضر [ البكتيريـــــا ] -
التي قد تؤدي إلى التهاب النخاع الشوكي
===
ختاما،
النخاع الشوكي هو معجزة حية تتناغم فيها الدقة والكفاءة إن صح التعبير
يعمل في صمت ليضمن تواصلًا مستمرًا بين العقل والجسد
من خلاله، نتحرك، نشعر، ونتفاعل مع العالم من حولنا
ما يُعتبر جزءًا بسيطًا من جسدنا هو في الحقيقة أساسي لبقاء حياتنا ووظائفنا اليومية
وهذا ماكان ...
ساو أخبرني - أيها اللمَّاوي - هل فكرت يومًا في مدى تعقيد وأهمية هذا الهيكل الصغير ؟
أكثر من مجرد " أنبوب عصبي " صح !
- لمعانُ الأحداق -
تحية طيبة